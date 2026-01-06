کلاهبرداری ۱۰ میلیاردی با فروش سکه تقلبی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، شکراله کدیوریان اظهار کرد: در پی اعلام شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آن‌ها از طریق فروش سکه‌های تقلبی در بازار زرگرهای شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی دریافتند که متهمان یک زن و شوهر هستند که با شیوه فروش سکه‌های تقلبی به شهروندان، مبالغ قابل‌توجهی کلاهبرداری کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه تصریح کرد: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهمان، در عملیاتی غافلگیرانه آن‌ها را دستگیر کردند.

کدیوریان با اشاره به اعترافات متهمان گفت: متهمان دستگیر شده در جریان بازجویی‌ها به کلاهبرداری از شش نفر از شهروندان از طریق فروش سکه‌های تقلبی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تعدادی سکه تقلبی، اسکناس جعلی افغان، یک قبضه سلاح برنو، چند برگ فاکتور خرید طلا و چند دستگاه گوشی تلفن همراه کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده، جهت صدور احکام قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.