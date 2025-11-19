به گزارش خبرنگار مهر، علی طالبی، رئیس انجمن آبخیزداری کشور بعد از ظهر چهارشنبه در سخنرانی خود در بیستمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در دانشگاه رازی کرمانشاه، با تأکید بر اهمیت بهکارگیری فناوریهای نوین، گفت: «هوش مصنوعی ابزار قدرتمندی در مدیریت منابع طبیعی است، اما تنها به اندازهی کیفیت دادههایی که دریافت میکند قابل اعتماد است.
وی با اشاره به انتخاب محور «آبخیزداری هوشمند» بهعنوان موضوع اصلی همایش افزود: در سالهای اخیر، نفوذ هوش مصنوعی به حوزههای مختلف علمی و اجرایی سرعت گرفته، اما باید نسبت به دادهها، مدلها و خروجیها نگاهی دقیق و انتقادی داشت. به گفته او، هرگونه عدم قطعیت در دادههای ورودی میتواند نتایج گمراهکننده و تصمیمهای اشتباه بهدنبال داشته باشد.
طالبی ادامه داد: تجربه همکاری با پژوهشگران برجسته بینالمللی نشان میدهد که حتی در معتبرترین دانشگاههای جهان نیز نگرانی نسبت به جایگزینی هوش مصنوعی با هوش انسانی وجود دارد؛ چراکه فناوری نمیتواند جای تحلیل انسانی و درک بومشناختی را بگیرد.
رئیس انجمن آبخیزداری در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: طی سالها، متخصصان کشور طرح جامع مدیریت حوزههای آبخیز را تدوین کردهاند و لازم است با تکیه بر این اسناد ملی و تجربیات جهانی، به سمت اجرای عملی الگوهای اثربخش حرکت کنیم.
او امضای قرارداد همکاری میان دانشگاه رازی کرمانشاه و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای اجرای الگوی جدید مدیریت آبخیز را اقدامی مؤثر و امیدبخش دانست و افزود: حل بحرانهای آب و خاک تنها از مسیر همافزایی علمی، مدیریتی و مشارکت بینبخشی امکانپذیر است.
طالبی در ادامه به نتایج مطالعات انجامشده پیرامون اثرات سازههای آبخیزداری در حوضه زایندهرود اشاره کرد و گفت: در مناطقی که این سازهها اجرا شدهاند، جریان زیرسطحی تا ۱۲ برابر بیشتر از مناطق فاقد سازه است که این امر موجب تقویت منابع آب پایه و پایداری جریانهای پاییندست میشود.
وی در جمعبندی سخنان خود، تمرکز صرف بر «حکمرانی آب» را ناکافی دانست و تصریح کرد: جهان به این جمعبندی رسیده که آب را نمیتوان جدا از خاک، گیاه، دام، انسان و حیاتوحش مدیریت کرد. باید به سمت حکمرانی حوضه آبخیز حرکت کنیم؛ حکمرانیای که همه مؤلفههای طبیعی و انسانی را در پیوندی واحد میبیند. اگر منافع اقتصادی، اجتماعی و ذینفعان نادیده گرفته شوند، هیچ نظام حکمرانی آبی پاسخگو نخواهد بود.
