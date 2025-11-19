به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر چهارشنبه، در ششمین همایش آموزش منطقهای انتخابات که با حضور رئیس ستاد انتخابات کشور در کرمانشاه برگزار شد، انتخابات را نماد روشن مردمسالاری دینی دانست و تأکید کرد که مردم در این فرآیند «تماشاگر» نیستند، بلکه معمار اصلی تصمیمهای کشورند و مشروعیت نظام از صندوق رأی برمیآید.
وی با اشاره به فعالیت ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از مردادماه امسال در استان، گفت: تاکنون هفت جلسه رسمی این ستاد برگزار شده و کرمانشاه آماده میزبانی انتخاباتی سالم، قانونی و آرام است.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: برای برگزاری انتخابات در ۳۵ شهر و حدود ۱۷۰۰ روستا نزدیک به دو هزار شعبه اخذ رأی پیشبینی شده که بر اساس نظر هیأتهای اجرایی ممکن است تغییر کند. به گفته او، اجرای انتخابات تمامالکترونیکی موجب افزایش دقت، سرعت و شفافیت خواهد شد و استان از نظر فنی و اجرایی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد.
حبیبی انتخابات شوراها را انتخابی فراتر از محدوده محلی دانست که به کیفیت زندگی، خدمات عمومی و آینده شهرها و روستاها گره خورده و در سایه مشارکت مردم و امانتداری مسئولان، میتواند جلوهای زیبا از مردمسالاری در کرمانشاه خلق کند.
وی همچنین به جایگاه تاریخی، فرهنگی و راهبردی استان پرداخت؛ از ۴۲۰۰ اثر تاریخی و دو میراث جهانی بیستون و اورامانات تا جایگاه کرمانشاه در گردشگری مذهبی، وحدت اقوام، نقشآفرینی در دفاع مقدس و ظرفیتهای گسترده اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و درمانی.
استاندار کرمانشاه آمار صادرات دو میلیارد دلاری چند ماه اخیر، توسعه بازارچههای مرزی، حذف پدیده کولبری، افزایش چشمگیر پروازها و قطارهای مسافری، اجرای طرح تبدیل پسماند به سوخت جایگزین و جذب اعتبارات کلان عمرانی پس از سفر ریاستجمهوری اشاره کرد و این موارد را نشانه جهش توسعهای استان دانست.
وی در پایان هدف اصلی این همایش را تقویت اعتماد عمومی و ایجاد هماهنگی کامل برای برگزاری انتخاباتی پرشور و امن اعلام کرد و از مهمانان حاضر در «دیار مقاومت و مهماننوازی» قدردانی کرد.
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