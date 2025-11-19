  1. استانها
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۳۸

اجرای ۸۶ درصدی مصوبات پشتیبانی از سپاه در خوزستان

اهواز ـ جانشین معاون هماهنگ‌کننده سپاه از اجرایی شدن ۸۶ درصدی مصوبات پشتیبانی از سپاه در خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی عصر امروز چهارشنبه در حاشیه نشست منطقه‌ای قرارگاه شهید شاطری که با حضور استانداران و فرماندهان سپاه استان‌های خوزستان، ایلام و لرستان به میزبانی استانداری خوزستان برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: در استان ولایتمدار خوزستان ۸۶ درصد، در استان ایلام ۸۵ درصد و در استان لرستان ۸۰ درصد از مصوبات پشتیبانی از سپاه اجرایی شده است.

وی افزود: صمیمانه از استاندار محترم، همه مدیران، نمایندگان مجلس و فرماندهان استان به خاطر همت، درایت و توجهشان در اجرای این مصوبات قانونی قدرشناسی می‌کنم.

سردار فضلی تصریح کرد: مردم عزیز و شریف استان ولایتمدار خوزستان، همان‌گونه که امام عظیم‌الشأن ما فرمودند، دین خود را به اسلام ادا کردند و در جنگ تحمیلی دوازده‌روزه نیز به شایستگی در کنار رزمندگان قرار گرفتند.

