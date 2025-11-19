اجرای ۸۶ درصدی مصوبات پشتیبانی از سپاه در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی عصر امروز چهارشنبه در حاشیه نشست منطقه‌ای قرارگاه شهید شاطری که با حضور استانداران و فرماندهان سپاه استان‌های خوزستان، ایلام و لرستان به میزبانی استانداری خوزستان برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: در استان ولایتمدار خوزستان ۸۶ درصد، در استان ایلام ۸۵ درصد و در استان لرستان ۸۰ درصد از مصوبات پشتیبانی از سپاه اجرایی شده است.

وی افزود: صمیمانه از استاندار محترم، همه مدیران، نمایندگان مجلس و فرماندهان استان به خاطر همت، درایت و توجهشان در اجرای این مصوبات قانونی قدرشناسی می‌کنم.

سردار فضلی تصریح کرد: مردم عزیز و شریف استان ولایتمدار خوزستان، همان‌گونه که امام عظیم‌الشأن ما فرمودند، دین خود را به اسلام ادا کردند و در جنگ تحمیلی دوازده‌روزه نیز به شایستگی در کنار رزمندگان قرار گرفتند.