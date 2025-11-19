نماینده دختر ایران در پرش با نیزه مدال برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از رقابت‌های دوومیدانی ششمین دوره بازی‌های هم‌بستگی اسلامی، مهسا میرزاطیبی در پرش با نیزه به مصاف رقبا رفت.

پرش نخست میرزاطیبی در رقابت با نمایندگان مصر و ترکیه، خطا اعلام شد اما در پرش دوم، نماینده ایران ۳.۶۷ متر پرید. در پرش سوم، میرزاطیبی ارتفاع ۳.۷۴ را به ثبت رساند. پس از قطعی شدن مدال در این گام، میرزاطیبی پرش چهارم به ارتفاع ۳.۸۱ را انجام نداد و در پرش به ارتفاع ۳.۸۶، در گام اول ناکام ماند و در گام دوم نیز موفق به پرش از این ارتفاع نشد.

در پرش بعد، میرزاطیبی موفق به ثبت ارتفاع ۳.۸۶ شد. در پرش بعدی، میرزاطیبی ۳.۹۱ را از دست داد و در پایان با همان رکورد ۳.۸۶ به مدال برنز بازی‌های هم‌بستگی اسلامی دست یافت. نمایندگان ترکیه اول و دوم شدند و نماینده مصر از جدول مسابقات کنار رفت.