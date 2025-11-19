به گزارش خبرنگار مهر، سید باقر موسوی فخر عصر امروز چهارشنبه در سیصد و چهل و ششمین نشست رسمی شورای شهر اظهار کرد: در موضوع لکه‌گیری‌ها ضعیف عمل می‌کنیم و لازم است گزارش دقیقی از میزان قیر موجود و نحوه تخصیص آن ارائه شود.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت زمین موردنظر برای احداث کارخانه آسفالت سوال کرد و افزود: تعیین تکلیف سریع این پروژه برای بهبود کیفیت آسفالت‌ریزی و رفع مشکلات شهری ضروری است.

در ادامه، عتاب اهوازی شهردار دزفول در پاسخ به این انتقادها گفت: لکه‌گیری خیابان‌ها در برنامه شهرداری پیش‌بینی شده بود و درخواست سهمیه پنج هزار تن قیر داده شد اما این سهمیه در اهواز به ۸۰۰ تن کاهش یافت. نیاز است در سفری به تهران این سهمیه اصلاح شود.

وی افزود: پس از شکایت محیط زیست از کارخانه آسفالت، با پیگیری‌های انجام‌شده منع تعقیب صادر شد. اولویت ما احداث کارخانه جدید آسفالت است که باید با همکاری سازمان جهاد کشاورزی خوزستان دنبال شود.