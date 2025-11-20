دستگیری سارق سیم مخابراتی در شاهرود؛ ۲۱ فقره سرقت در کارنامه متهم بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید علی میر احمدی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، بیان کرد: بلافاصله اکیپ کارآگاهان مسئول حل پرونده شدند.

وی با بیان اینکه موضوع سرقت پیرامون سیم و کابل مخابراتی در شاهرود بود، افزود: بررسی کارآگاهان منجر به شناسایی هویت سارق شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه طی عملیات غافلگیرانه متهم دستگیر شد، ابراز داشت: سارق از متهمان سابقه دار بود.

میر احمدی در ادامه تصریح کرد: متهم به مقر انتظامی منتقل و طی بازجویی به انجام ۲۱ فقره سرقت اعتراف کرده است.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم تا به محض مشاهده موارد مشکوک مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.