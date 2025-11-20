شایعه افزایش قیمت بنزین از شامگاه ۳۰ آبان تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط‌عمومی وزارت نفت در پی انتشار گسترده شایعاتی درباره افزایش قیمت بنزین، با صدور اطلاعیه‌ای این ادعاها را بی‌اساس دانست و تأکید کرد هرگونه اطلاع‌رسانی درباره اصلاح قیمت سوخت تنها از مجاری رسمی انجام خواهد شد.

متن اطلاعیه اداره کل روابط‌عمومی وزارت نفت به شرح زیر است:

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت خبر منتشرشده در برخی کانال‌ها و صفحات مجازی مبنی بر «عرضه بنزین آزاد با نرخ ۵۵۰۰ تومان از شامگاه ۳۰ آبان‌ماه به نقل از وزیر نفت» را قویاً تکذیب می‌کند.

به اطلاع مردم عزیز می‌رسد این ادعا کاملاً بی‌اساس است و انتشار چنین اخبار نادرستی با هدف ایجاد تشویش افکار عمومی انجام می‌شود. بدیهی است وزارت نفت حق پیگیری حقوقی این‌گونه اقدامات را برای خود محفوظ می‌داند.

همچنین تأکید می‌شود هرگونه خبر رسمی درباره موضوع قیمت بنزین تنها از طریق «شورای اطلاع‌رسانی دولت» اعلام خواهد شد.