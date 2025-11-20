به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی طلاییمقدم، عصر پنجشنبه در بازدید از کارگاه داوطلبانه آسیبشناسی و برداشت کاروانسرای تاریخی گردفرامرز در جمع دانشجویان حاضر با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث گذشتگان گفت: توجه ویژه به میراثفرهنگی وگردشگری میتواند در حل بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه مؤثر باشد و بدون توجه به میراثفرهنگی، برنامهریزی دقیق و پایدار برای آینده امکانپذیر نخواهد بود.
وی با قدردانی از حضور داوطلبانه دانشجویان از شهرهای مختلف کشور، حضور جوانان متخصص و دغدغهمند را سرمایهای ارزشمند برای پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی دانست و افزود: مشارکت دانشجویان و انجمنهای مردمنهاد در چنین برنامههایی نشاندهنده پیوند نسل جوان با ریشهها و هویت سرزمینشان است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد همچنین بر حمایت مجموعه مدیریت استان از طرحها و اقدامات داوطلبانه در حوزه میراثفرهنگی تأکید کرد و گفت: استان یزد با داشتن ظرفیتهای منحصربهفرد تاریخی و فرهنگی، آمادگی آن را دارد که به الگوی موفق همکاری بین دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، تشکلهای مردمنهاد و جوانان در عرصه حفاظت از میراثفرهنگی تبدیل شود.
کارگاه فعال شده در کاروانسرای تاریخی گردفرامرز شاهدیه، با ابتکار انجمنهای مردمنهاد و با حضور و همکاری جمعی از دانشجویان داوطلب در حال برگزاری است.
دانشجویان شرکتکننده از نقاط مختلف کشور از جمله زابل، طبس، ارومیه، مشهد، کردستان، کاشان، تهران، کرمان، شهرکرد، اراک، کرج و یزد برای فعالیت داوطلبانه سهروزه از ۲۸ تا ۳۰ آبان در این کارگاه حضور دارند و به ثبت، برداشت و آسیبشناسی بخشهای مختلف این بنای تاریخی میپردازند.
