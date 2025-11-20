  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۳۰

دوره تربیت معلم سبک زندگی قرآنی در مازندران برپا شد

ساری- دومین دوره تربیت معلم سبک زندگی قرآنی در مازندران به منظور تربیت معلمان مورد نیاز دوره‌ها برپا شد.

رحمت‌الله محمدحسن‌نژاد مسئول آموزش دارالقرآن تبلیغات اسلامی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دومین دوره تربیت معلم سبک زندگی قرآنی استان با حضور ۳۰ نفر از معلمان علاقه‌مند آغاز شده و به‌منظور تأمین نیروی متخصص برای دوره‌های سبک زندگی قرآنی در مؤسسات استان برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این دوره با تدریس استاد شکری معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن کریم، طی روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ آبان‌ماه و به مدت دو روز برگزار می‌شود.

مسئول آموزش دارالقرآن مازندران افزود: در سال جاری مجموعاً شش جلسه آموزشی برای این دوره پیش‌بینی شده است و در پایان، پس از برگزاری آزمون نهایی، به پذیرفته‌شدگان گواهینامه رسمی از سوی سازمان دارالقرآن کشور اعطا خواهد شد.

