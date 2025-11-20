دوره تربیت معلم سبک زندگی قرآنی در مازندران برپا شد

رحمت‌الله محمدحسن‌نژاد مسئول آموزش دارالقرآن تبلیغات اسلامی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دومین دوره تربیت معلم سبک زندگی قرآنی استان با حضور ۳۰ نفر از معلمان علاقه‌مند آغاز شده و به‌منظور تأمین نیروی متخصص برای دوره‌های سبک زندگی قرآنی در مؤسسات استان برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این دوره با تدریس استاد شکری معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن کریم، طی روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ آبان‌ماه و به مدت دو روز برگزار می‌شود.

مسئول آموزش دارالقرآن مازندران افزود: در سال جاری مجموعاً شش جلسه آموزشی برای این دوره پیش‌بینی شده است و در پایان، پس از برگزاری آزمون نهایی، به پذیرفته‌شدگان گواهینامه رسمی از سوی سازمان دارالقرآن کشور اعطا خواهد شد.