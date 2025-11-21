به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، پس از سه روز رقابت فشرده، هیجان‌انگیز و گاهی نفس‌گیر، حالا نوبت آن رسیده بود که ستارگان کوچک دنیای علم و فناوری ایران در میان تشویق پرشور حاضران، روی سکوی افتخار بایستند و ثمره تلاش، پشتکار و خلاقیت خود را جشن بگیرند.

از سلامت تا هوش مصنوعی؛ قهرمانان بخش‌های مختلف دانوا ۱۴۰۴

در بخش دانوا، دانش‌آموزان از سراسر کشور در ۱۰ حوزه تخصصی رقابت کردند و پس از داوری‌های چندمرحله‌ای، نفرات اول هر حوزه معرفی شدند:

حوزه سلامت و درمان: امیرمحمد کوچک‌زاده

حوزه امنیت سایبری: پارمیدا شافعی / آرامش مقامی

حوزه برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی: ابوالفضل حقی / آرتین آزادسرو

حوزه رباتیک: امیرمحمد نجاتی / محمدطه کرمی

حوزه برق و الکترونیک: آرتین نوری میاندوآب

حوزه شیمی و مواد نوترکیب: ستایش خسروی

حوزه صنایع نرم و خلاق: یاسین سری‌پور / سامیار محرم‌نژاد

حوزه مکانیک و ابزار دقیق: مهبد ای کانی

حوزه حمل‌ونقل: محمد سلمانی

حوزه محیط‌زیست: فاطمه حسینی سیانکی / زهرا حسینی سیانکی / ثنا احمدی

برای دریافت اسامی رتبه‌های اول تا سوم دانوا در حوزه‌های مختلف اینجا کلیک نمایید.

این بخش بیش از همه نشان داد که نسل نوجوان ایران نه‌تنها ایده‌های خلاق دارد، بلکه توانایی اجرای پروژه‌های عملی و جدی را نیز در خود پرورش داده است.

اعلام برگزیدگان دانوا تین‌اکسپو؛ جشن نوآوری و کارآفرینی نوجوانان

در رویداد کسب‌وکاری دانوا تین‌اِکسپو، ده‌ها تیم با محوریت نوآوری، توسعه محصول و ایده‌ها ی قابل تجاری‌سازی رقابت کردند. در نهایت برترین‌ها چنین معرفی شدند:

رتبه سوم مشترک

تیم ریتمینو: نازنین‌زهرا نظام‌پور، آمی‌تیدا جهان‌بخش، فاخته عادلی، نازنین‌زهرا ارجمندپور

تیم آرتامان: آرتام امام‌یاری و آرمان امام‌یاری

رتبه دوم

ققنوس: ابوالفضل حقی، محمد سام‌طیار

رتبه اول

فرزانگان ۴: غزل عطاری و هدیه پناهی

این بخش صحنه‌ای برای نمایش مهارت‌های کسب‌وکاری نوجوانان بود؛ از مدل درآمدی تا ارائه حرفه‌ای و تعامل با سرمایه‌گذاران.

فینال دانواکاپ؛ نبرد بزرگ ربات‌های دانش‌آموزی

اختتامیه دانوا ۱۴۰۴ بدون اعلام نتایج رباتیک کامل نمی‌شد. در دانواکاپ سه لیگ رباتیک برگزار شد: ربات انباردار، فوتبالیست و جنگجو؛ رقابت‌هایی که از ابتدا تا انتها نفس‌گیر، پرهیجان و سرشار از نوآوری بودند.

لیگ ربات انباردار

مقام اول: سیاوش نظری

مقام دوم: ارمیا نصرالله‌زاده

مقام سوم: پویان سلگی

لیگ ربات فوتبالیست

مقام اول: آرتام امام‌یاری

مقام دوم: محمدطه ایمانی

مقام سوم: علی حسین معادی‌خواه

لیگ ربات جنگجو

مقام اول: رهام نظری / پارسا محمدعلی‌زاده

مقام دوم: مبین توسلی

مقام سوم: محمدکسری گودرزی / آرتین خیزاب

تماشای برخورد ربات‌ها، سرعت تصمیم‌گیری راهبران ربات، طراحی‌های خلاقانه و تشویق‌های پی‌درپی خانواده‌ها و داوطلبان، این مسابقات را به یکی از پرهیجان‌ترین بخش‌های دانوا تبدیل کرده بود.

دانوا ۱۴۰۴؛ نقطه تلاقی انگیزه، استعداد و آینده‌سازی

با معرفی برترین‌ها و تقدیر از آنان، اختتامیه دانوا ۱۴۰۴ نه‌تنها پایان یک رقابت، بلکه آغاز مسیر تازه‌ای برای صدها نوجوان مستعد کشور بود؛ نوجوانانی که امروز با ایده‌ها و پروژه‌های خود نشان دادند آینده فناوری ایران روشن‌تر از همیشه است.