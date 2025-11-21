  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

۶۰ لیتر سهمیه بنزین بامداد فردا شارژ می‌شود

۶۰ لیتر سهمیه بنزین آذر ۱۴۰۴ خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، بامداد شنبه‌ (یکم آذر) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین آذرماه، نهمین سهمیه ۱۴۰۴ است که بامداد شنبه (یکم آذر) به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز می‌شود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت شارژ می‌شود.

سهمیه‌بندی بنزین بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.

سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها هم‌اکنون ۶ ماه است، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها، در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۶ ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.

کد خبر 6663299
سمیه رسولی

