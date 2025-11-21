گرمابی: اشتغال پایدار در گرو نوآوری و حمایت از کارآفرینان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی گرمابی صبح جمعه در همایش کارآفرینی و اشتغال بر ضرورت نوآوری، خلاقیت و بهره‌گیری از دانش روز برای دستیابی به اشتغال پایدار تأکید و اظهار کرد: بدون ابزارهای ویژه رقابت جهانی، نمی‌توان در دهکده جهانی موفق بود.

فرماندار خلیل‌آباد با اشاره به ظرفیت‌های مغفول منطقه افزود: شهرستان خلیل‌آباد مزیت‌هایی دارد که بسیاری از ما از آن غافل هستیم. جوانان و نوجوانانی را می‌شناسم که باید حمایت هدفمند و هوشمندانه از آنان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اقتصاد غالب شهرستان بر محور کشاورزی است، افزود: کشاورزی ما بهره‌وری لازم را ندارد و بسیاری از مشاغل موجود کاذب هستند لذا کشاورز تنها روزمره امرار معاش می‌کند و آورده‌ای برای خود ندارد و حلقه مفقوده در این میان خلق ثروت است و حضور مؤثر کارآفرینان می‌تواند این خلأ را پر کند.

گرمابی ادامه داد: ۹۰ درصد مردم شهرستان به‌صورت سنتی کشاورزی می‌کنند که هیچ عایدی برای توسعه منطقه ندارد. باید کشاورزی را مسلح به نوآوری و دانش روز کنیم و از کشاورزان پیشرو و باغداران نمونه حمایت کنیم. نمونه‌هایی از آبیاری تحت فشار در باغات انگور شهرستان وجود دارد که توانسته‌اند در سطح کشور مطرح شوند.

فرماندار خلیل آباد با اشاره به محدودیت منابع آبی و مشکلات بروکراسی اداری گفت: سرمایه‌گذاران ما به دلیل استعلام‌های نامتناسب با زیست‌بوم منطقه با چالش مواجه می‌شوند و در جلسات تسهیل و رفع موانع، حداکثر مساعدت را داشته‌ام اما نیازمند اصلاح روندها هستیم.

وی سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی را یکی از راهکارهای مهم توسعه اقتصادی دانست و افزود: تمامی ظرفیت‌های آموزشی در خدمت کارآفرینان است و مرکز رشد شهرستان فعال شده و نشست‌های ماهانه برای صاحبان سرمایه برگزار شود تا شبکه‌سازی و انتقال دیدگاه‌ها صورت گیرد.

گرمابی همچنین صنایع تبدیلی را یکی از محورهای مهم توسعه عنوان کرد و گفت: با ایجاد صنایع تبدیلی، رقابت شکل می‌گیرد و سود آن به نفع باغداران و کشاورزان خواهد بود لذا فعالیت اقتصادی بدون شناخت نیازهای مردم امکان‌پذیر نیست و باید بازار فروش را بر مبنای نیاز جامعه هدف قرار دهیم.

فرماندار خلیل آباد با اشاره به ضرورت توجه به استارتاپ‌ها، هوش مصنوعی و تجارت الکترونیک خاطرنشان کرد: در این حوزه ورود خوبی داشته‌ایم و نمونه‌های موفقی در شهرستان وجود دارد که محصولات خود را در سطح کشور شبکه‌سازی و توزیع می‌کنند لذا همه ما باید با امید و جدیت فعالیت کنیم و تحریم‌ها را به فرصتی برای تلاش بیشتر تبدیل نمائیم.