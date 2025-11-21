به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر جمعه در برنامه رادیویی «دروازه دولت» با مرور ظرفیت‌ها و چالش‌های شهرستان نائین اظهار کرد: مردم شهرستان پرآوازه و باستانی نائین با تاریخی سه‌هزار ساله از مدنیت و تمدن، نماد صبوری و خوشنامی هستند؛ شاهد این میراث، سه شهرموزه نائین، انارک و بافران و ۱۸۵ روستای غنی از تاریخ است که بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ بنای تاریخی و باستانی را در خود جای داده‌اند.

وی افزود: مفاخر علمی، دینی و فرهنگی این دیار در عرصه‌های اجتهاد، طب، ادبیات و صنایع دستی درخشش ویژه‌ای در تاریخ معاصر کشور داشته‌اند و در همه دوره‌ها در مسیر درست انقلاب و پیشرفت میهن ایستاده‌اند.

استاندار اصفهان یادآور شد: نائین در دوران مشروطه شاهد نقش‌آفرینی چهره‌هایی چون آیت‌الله میرزا محمدحسین نایینی و خاندان پیرنیا بود؛ همچنین در نهضت ملی شدن صنعت نفت، دکتر حسین فاطمی نائینی با پایمردی و مبارزه تا پای شهادت از استقلال کشور دفاع کرد.

وی گفت: در فاجعه انفجار حزب جمهوری اسلامی نیز دکتر سید شمس‌الدین حسینی نماینده مردم نائین در مجلس اول به همراه شهید بهشتی و یارانش به شهادت رسید و مردم این شهرستان در دوران دفاع مقدس بیش از ۳۰۰ شهید، ۳۷۲ جانباز و ۲۳ آزاده تقدیم کشور کردند.

جمالی‌نژاد مفاخر علمی و فرهنگی دیگری همچون دکتر حسین پیرنیا، پدر علم اقتصاد ایران، دکتر غلامحسین مصاحب، پدر علم ریاضیات، استاد محمدعلی عبرت، استاد جلال بقایی نایینی و استاد مجید منوچهری را از سرمایه‌های افتخارآفرین این شهرستان دانست.

وی در تشریح موقعیت جغرافیایی نائین گفت: این شهرستان با وسعتی بالغ بر ۲۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع، وسیع‌ترین شهرستان استان و دارنده بیش از ۲۱ درصد مساحت اصفهان است.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی نائین بیان کرد: سالانه ۱۰ هزار تن محصول زراعی، سه هزار تن محصول باغی، ۲۷ هزار و ۷۰۰ تن فرآورده دامی، فعالیت ۵۶ واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری هفت هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و اشتغال بیش از دو هزار و ۸۰۰ نفر و نیز ۳۰ معدن فعال با ۹۰۰ شغل مستقیم از جمله توانمندی‌های اقتصادی این شهرستان به شمار می‌رود.

وی در تشریح چالش‌ها خاطرنشان کرد: طولانی بودن روند واگذاری زمین برای طرح‌های عمرانی، کمبود تسهیلات ویژه سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته، معادن متروکه و غیرفعال و نیز مشکلات زیربنایی از جمله مسائل اولویت‌دار نائین‌اند.

جمالی‌نژاد افزود: صنعت فرش نائین باوجود شهرت جهانی نیازمند توجه ویژه است؛ همچنین برای مرمت ۵۸۰ رشته قنات موجود در شهرستان باید اعتبارات خاص پیش‌بینی شود تا در شرایط خشکسالی و کمبود آب کشاورزی بتوان خسارات وارده به کشاورزان و دامداران را جبران کرد.

وی تأکید کرد: فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی در بازسازی اماکن تاریخی، اجرای خط انتقال گاز سراسری ۱۱ برای گازرسانی به صنایع محور نائین انارک، تقویت شبکه برق نواحی صنعتی و تأمین آب مصرفی واحدهای تولیدی از اولویت‌های جدی دولت در مسیر توسعه این شهرستان تاریخی است.