به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته قهرمانی جهان از پنجشنبه هفته جاری با حضور ۳۸۴ کاراته کا از ۸۸ کشور به میزبانی مصر در قاهره آغاز خواهد شد. رقابتهای کاراته قهرمانی جهان به صورت انفرادی و در دو بخش کاتا و کومیته به مدت چهار روز برگزار خواهد شد.
در میان کشورهای حاضر در این مسابقات چهار کشور ژاپن، استرالیا، ایتالیا و مصر با ترکیب کامل ۱۲ کاراته کا در این مسابقات حضور خواهند داشت. الجزایر با ۱۱ کاراته کا، فرانسه و ایران هم با ۱۰ کاراته کا بیشترین شرکت کننده را در مصر دارند.
بر اساس برنامه اعلام شده، این رقابتها پنجشنبه ششم آذرماه با برگزاری مسابقات کاتای بانوان آغاز میشود و در ادامه مبارزات اوزان ۶۰-، ۶۷- و ۷۵- کیلوگرم مردان، ۵۰- و ۵۵- کیلوگرم زنان تا مرحله یک هشتم نهایی پیگیری خواهد شد.
جمعه هفتم آذرماه مسابقات بخش کاتای انفرادی مردان، رقابتهای اوزان ۶۱-، ۶۸- و ۶۸+ کیلوگرم بخش زنان، ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم مردان تا مرحله یک هشتم نهایی ادامه پیدا خواهد کرد. شنبه هشتم آذرماه در روز سوم ابتدا مسابقات پاراکاراته در هر دو بخش مردان و زنان انجام شده و سپس مراسم افتتاحیه و در ادامه مسابقات کاتا و کومیته در همه بخشها و اوزان تا مرحله فینال و رده بندی پیگیری میشود.
یکشنبه دهم آذرماه روز پایانی دیدارهای رده بندی همه بخشها و توزیع مدال در نوبت صبح و دیدارهای فینال و توزیع مدال در نوبت عصر انجام و پرونده این رقابتها بسته میشود.
کاراته ایران در این دوره از مسابقات ۱۰ کاراته کا خواهد داشت. فاطمه صادقی در کاتای انفرادی، سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم، فاطمه سعادتی در وزن ۵۵- کیلوگرم، آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم و مبینا حیدری در وزن ۶۸- کیلوگرم، علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلوگرم، امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم، مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم، مهدی خدابخشی در وز ن ۸۴- کیلوگرم و صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم ۱۰ کاراته کای اعزامی کشورمان به مسابقات جهانی را تشکیل میدهند.
تیم ملی کاراته ایران در کاتای انفرادی مردان و کومیته وزن ۶۸+ کیلوگرم زنان موفق به کسب سهمیه برای حضور در مسابقات جهانی نشد.
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