به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک پیام ویدئویی خطاب به مردم این کشور گفت: اوکراین با یک گزینه بسیار سخت در دوره آتی رو به رو است.
وی اضافه کرد: یا از دست دادن کرامت یا خطر از دست دادن شریک اصلی. یا طرح ۲۸ بندی سخت یا زمستان بسیار سخت.
زلنسکی تصریح کرد: تلاش میکنم ۲ مسأله در این طرح نادیده گرفته نشوند؛ کرامت مردم اوکراین و آزادی آنها. چرا که این ۲ اصل پایه حاکمیت، استقلال، سرزمین و آینده اوکراین است.
وی بیان کرد: ما به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ خیانت نکردیم و الان نیز هرگز این کار را نخواهیم کرد. فشار بر کشور در حال حاضر از خطرناکترین فشارها به شمار میرود. می دانم که مردم با من هستند. اوکراینیها از فولاد ساخته شدهاند اما قدرتمندترین فلزها هم قابل شکستن هستند. با آرامش با آمریکا و تمام شرکایمان همکاری میکنیم. اوکراینیها میخواهند این جنگ تمام شود.
روزنامه Kyiv Post پیشتر گزارش داد که طرح ارائه شده از سوی آمریکا برای آتش بس در اوکراین خشم شدید مقامات این کشور را برانگیخته است. آکسیوس نیز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که زلنسکی به دولت ترامپ ابلاغ کرده که آماده مذاکره است و کاخ سفید به اوکراین فشار میآورد تا توافق آتش بس قبل از ۲۷ نوامبر امضا شود.
این در حالی است که رویترز به نقل از سه منبع گزارش داد که اوکراین، فرانسه، آلمان و انگلیس در حال کار بر روی طرحی در برابر طرح آتش بس آمریکا هستند.
