دستگیری اعضای باند ۳ نفره حفاری غیرمجاز در ازنا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قدمی امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: با همکاری کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان ازنا و یگان حفاظت میراثفرهنگی این شهرستان، باند سهنفره که اقدام به حفاری غیرمجاز در داخل یک منزل مسکونی کرده بودند، شناسایی و در حین حفاری دستگیر شدند.
وی افزود: دراینرابطه پرونده قضائی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدهاند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی لرستان، تأکید کرد: مطابق قانون، هرگونه حفاری و کاوش باهدف دستیابی به اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است و با تعامل و همکاری مراجع قضائی و انتظامی با مرتکبان اینگونه جرایم برخورد قانونی و قاطع صورت میگیرد.
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