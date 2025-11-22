  1. استانها
  2. لرستان
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

دستگیری اعضای باند ۳ نفره حفاری غیرمجاز در ازنا

دستگیری اعضای باند ۳ نفره حفاری غیرمجاز در ازنا

خرم‌آباد - فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی لرستان از شناسایی و دستگیری باند سه‌نفره حفاری غیرمجاز در شهرستان ازنا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قدمی امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: با همکاری کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان ازنا و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی این شهرستان، باند سه‌نفره که اقدام به حفاری غیرمجاز در داخل یک منزل مسکونی کرده بودند، شناسایی و در حین حفاری دستگیر شدند.

وی افزود: دراین‌رابطه پرونده قضائی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی لرستان، تأکید کرد: مطابق قانون، هرگونه حفاری و کاوش باهدف دستیابی به اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است و با تعامل و همکاری مراجع قضائی و انتظامی با مرتکبان این‌گونه جرایم برخورد قانونی و قاطع صورت می‌گیرد.

کد مطلب 6664321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها