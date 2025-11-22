دستگیری اعضای باند ۳ نفره حفاری غیرمجاز در ازنا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قدمی امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: با همکاری کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان ازنا و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی این شهرستان، باند سه‌نفره که اقدام به حفاری غیرمجاز در داخل یک منزل مسکونی کرده بودند، شناسایی و در حین حفاری دستگیر شدند.

وی افزود: دراین‌رابطه پرونده قضائی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی لرستان، تأکید کرد: مطابق قانون، هرگونه حفاری و کاوش باهدف دستیابی به اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است و با تعامل و همکاری مراجع قضائی و انتظامی با مرتکبان این‌گونه جرایم برخورد قانونی و قاطع صورت می‌گیرد.