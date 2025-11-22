محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه خدمات تخصصی به بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ زوج نابارور در مرکز درمان ناباروری امام رضا (ع) خبر داد و اظهار کرد: ۲۰ مورد زایمان موفق به دنبال اجرای روش‌های کمک‌باروری در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ در این مرکز انجام شده است.

وی با بیان اینکه این مرکز به‌عنوان تنها مرکز درمان ناباروری در شمال استان اصفهان فعال است، ابراز کرد: این زایمان‌های موفق با اجرای روش‌های کمک‌باروری (ART) در این مرکز انجام شده که نشان‌دهنده اثربخشی خدمات درمانی و تلاش تیم تخصصی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: در این مدت تعداد قابل توجهی از زوجین از خدمات پیشرفته درمان ناباروری از جمله پانکچر، IVF/ICSI، انتقال جنین و IUI بهره‌مند شده‌اند که منجر به بارداری موفق و زایمان بوده است.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی از زوجین نابارور خاطرنشان کرد: هزینه‌های درمانی در این مرکز به‌صورت حمایتی و با تعرفه دولتی محاسبه می‌شود تا فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کاهش یابد.

فاضل همچنین، از کسب مجوز رسمی گردشگری سلامت توسط این مرکز خبر داد و افزود: ریافت این مجوز، امکان ارائه خدمات تخصصی ناباروری به مراجعان خارجی به‌ویژه از کشورهای همسایه را فراهم کرده و ظرفیت جدیدی در توسعه خدمات بین‌المللی سلامت ایجاد کرده است.

وی گفت: توسعه خدمات درمانی، تقویت زیرساخت‌های تخصصی و ثبت نتایج موفق بارداری در این مرکز، گام مهمی در راستای تحکیم بنیان خانواده و تبدیل‌شدن کاشان به یکی از قطب‌های درمان ناباروری در کشور و منطقه به‌شمار می‌رود.