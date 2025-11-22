راهنمای خرید دینار در ایام فاطمیه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در ایام فاطمیه و افزایش سفرهای زیارتی به عراق، یکی از پرسشهای پرتکرار زائران این است که آیا در این ایام، امکان دریافت دینار دولتی وجود دارد یا خیر. موضوع بهویژه برای زائرانی اهمیت دارد که قصد دارند در روزهای منتهی به دهه اول و دوم فاطمیه به کربلا و نجف سفر کنند و بهدنبال کاهش هزینههای سفر هستند. در سالهای اخیر، دریافت ارز زیارتی به یکی از امتیازات مهم زائران این مناسبت تبدیل شده است؛ اما آیا این امکان برای فاطمیه نیز وجود دارد؟
سقف و ضوابط دریافت دینار دولتی فقط برای اربعین است
بر اساس دستورالعملهای رسمی بانک مرکزی، ارز زیارتی ویژه اربعین یک امتیاز اختصاصی برای ایام این مناسبت است. این ارز که معمولاً تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق با نرخ ETS به هر زائر پرداخت میشود، فقط در بازه زمانی مشخصشده برای سفر اربعین در اختیار زائران قرار میگیرد. این تسهیلات برای مدیریت هزینهها و تسهیل سفر میلیونی زائران پیشبینی شده و هیچ سالی برای سایر مناسبتها – از جمله نیمه شعبان، فاطمیه یا ولادتها – امکانی مشابه اعلام نشده است.
بنابراین در ایام فاطمیه، دینار دولتی از نوع ارز زیارتی اربعین ارائه نمیشود و زائران نمیتوانند از این مسیر دینار با نرخ دولتی دریافت کنند.
آیا میتوان ارز مسافرتی گرفت و آن را به دینار تبدیل کرد؟
گروهی از زائران تصور میکنند که میتوانند از ارز مسافرتی بهعنوان جایگزین دینار دولتی استفاده کنند. ارز مسافرتی یک مدل دیگر از ارز با نرخ مصوب است که بسیاری از مسافران خارجی از آن بهره میبرند. اما نکات مهمی درباره آن وجود دارد:
ارز مسافرتی به دینار پرداخت نمیشود.
بانکها ارز مسافرتی را فقط در قالب دلار یا یورو تحویل میدهند.
تبدیل دلار یا یورو به دینار در عراق، شامل کارمزد و اختلاف نرخ است.
زائر پس از دریافت ارز مسافرتی باید آن را در صرافیهای عراق یا صرافیهای مرزی به دینار تبدیل کند. این کار نهتنها وقتگیر است، بلکه بسته به محل تبدیل، هزینه تبدیل (Spread) میتواند رقم قابلتوجهی باشد.
در برخی ایام شلوغ، پیدا کردن صرافی مطمئن دشوار است.
در مناسبتهای مذهبی مانند فاطمیه، حجم ورود زائران بالا میرود و صفهای صرافیها – بهخصوص حوالی بینالحرمین و میدان الساعه – شلوغتر میشود.
معمولاً در عراق نرخ تبدیل دلار به دینار برای زائران بهصرفه نیست.
بهویژه زمانی که نرخها نوسانی باشد، زائر ممکن است بخشی از ارزش ارز خود را در فرایند تبدیل از دست بدهد.
به همین دلیل، هرچند ارز مسافرتی در تئوری قابل استفاده است، اما در عمل برای سفرهای زیارتی کوتاهمدت (مانند سفر فاطمیه) چندان مقرون بهصرفه و راحت نیست.
راهحل مقرونبهصرفه زائران فاطمیه برای خرید دینار
در نبود دینار دولتی مخصوص فاطمیه، زائران معمولاً ترجیح میدهند ارز مورد نیاز خود را پیش از سفر از طریق سامانههای معتبر ارزی داخلی تأمین کنند. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای این ایام، خرید دینار از مانیرو است؛ زیرا این سامانه چند مزیت قابلتوجه برای زائران فاطمیه فراهم میکند:
۱. قیمت منصفانه و نزدیک به نرخ بازار
قیمت خرید دینار در مانیرو بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود و معمولاً از قیمتهای صرافیهای حضوری یا تبدیل ارز در عراق مقرونبهصرفهتر است. زائر میتواند بهصورت آنلاین قیمت لحظهای را مشاهده و در زمان دلخواه خرید خود را ثبت کند.
۲. تحویل آسان: درب منزل، مرز مهران یا حتی کربلا و نجف
یکی از مشکلات اصلی زائران، حمل پول نقد یا یافتن صرافی مطمئن در عراق است. مانیرو با سه روش تحویل انعطافپذیر، این مشکل را برطرف کرده است:
تحویل درب منزل در ایران
مناسب برای کسانی که میخواهند پیش از سفر، ارز خود را آماده کنند.
تحویل در مرز مهران
برای زائرانی که سفر زمینی دارند و میخواهند بدون حمل نقدینگی از شهر محل سکونت، دینارشان را در مرز تحویل بگیرند.
تحویل در کربلا یا نجف
گزینهای ویژه و کاربردی که باعث میشود زائر بدون نگرانی از حمل پول نقد، پس از ورود به عراق، دینار خود را دریافت کند.
۳. حذف کارمزدهای تبدیل
اگر زائر دلار یا یورو بگیرد و در عراق تبدیل کند، حداقل دو نوع هزینه پرداخت خواهد کرد:
کارمزد تبدیل به دینار
اختلاف نرخ خرید و فروش در صرافیها
اما خرید مستقیم دینار از مانیرو ( https://moneyro.app) باعث میشود این هزینهها بهطور کامل حذف شود و زائر از ابتدا دینار آماده داشته باشد.
۴. کاهش ریسک حمل پول نقد
در شلوغی مسیرهای پیادهروی عتبات، بهویژه در دهههای فاطمیه، حمل مقدار زیاد پول نقد توصیه نمیشود. تحویل ارز در مرز یا عراق، این نگرانی را تا حد زیادی کاهش میدهد.
اهمیت همراه داشتن دینار در ایام فاطمیه
در روزهای فاطمیه، قیمت خدمات در عراق معمولاً نوسان خاصی ندارد، اما بهدلیل شلوغی، نقدینگی کوچک و متوسط برای هزینههای زیر ضروری است:
کرایههای شهری نجف و کربلا
خرید غذا و آب
پرداخت به موکبها یا نذورات
خرید سیمکارت یا بسته اینترنت
هزینههای حملونقل بینشهری
بنابراین بهتر است زائر پیش از سفر، مبلغ مورد نیاز را برآورد کرده و از روش مطمئن و بدون کارمزد، دینار تهیه کند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما