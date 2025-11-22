  1. استانها
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

اطلاعیه تعطیلی ادارات، مدارس ودانشگاه ها در روز یکشنبه بعلت آلودگی هوا

تبریز- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد:  فردا یکشنبه مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات شهرستان‌های تبریز، اسکو، آذرشهر، عجبشیر، بناب و شبستر تعطیل خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه، ظفر محمدی رئیس کارگروه مدیریت اضطرار آلودگی هوا به شرح ذیل است:

برابر مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان آذربایجان شرقی، با توجه به توجه به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و آلودگی هوا مقرر شد:

۱. فردا یکشنبه دوم آذرماه، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی، مدارس و مراکز آموزش عالی در شهرستان‌های تبریز، اسکو، آذرشهر، عجبشیر، بناب، شبستر تعطیل خواهد بود. همچنین تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی و مراکز آموزش عالی خصوصی وابسته سازمان فنی و حرفه‌ای و کانون پرورشی و فکری کودکان نیز تعطیل می‌باشند.

صرفاً شعب منتخب با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت خواهند کرد. همچنین دستگاه‌های امدادی، بهداشتی، درمانی و شیفتی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

۲. در شهرستان‌های مراغه، ملکان، هشترود و مرند کلیه مقاطع تحصیلی در مدارس در نوبت‌های صبح و بعد از ظهر و نیز مراکز آموزش عالی غیرحضوری خواهد بود. همچنین تمامی دستگاه‌ها و ادارات دایر می‌باشند.

