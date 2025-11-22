خداوردی: ۹۰ درصد کشتار دام زنجان به گوشت گاو و گوساله اختصاص دارد

احمد خداوردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد آمارگیری کشتاردام اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲ کشتارگاه رسمی خصوصی در استان زنجان فعالیت دارند که براساس نتایج آمارگیری در شهریورماه وزن گوشت قرمز عرضه شده انواع دام‌های ذبح شده در کشتارگاه‌های رسمی استان جمعاً ۵۲۲ تن گزارش شده است.

وی با بیان اینکه سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است، عنوان کرد: براساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۴۷۱ تن، ۹۰.۲ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان ادامه داد: گوشت گوسفند و بره با ۴۱ تن، ۷.۸ درصد و بز و بزغاله با ۱۰ تن، ۱.۹ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده در استان را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی استان در شهریور ماه ۱۴۰۴ با ماه مشابه سال قبل نشان دهنده افزایش ۴۵ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی استان است.

خداوردی یادآور شد: مقدار تولید گوشت در شهریور ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۳ در استان برای گوسفند و بره ۳۳ درصد، برای بز و بزغاله ۲۶ درصد و برای گاو گوساله ۴۶ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی استان در شهریور ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل (مرداد) در حدود ۲ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان خاطرنشان کرد: بررسی نتایج حاصل از سایر طرح‌های آمارگیری در زیربخش دام نشان می‌دهد که بخشی از کشتاردام، به‌ویژه دام سبک، در خارج از کشتارگاه‌های رسمی انجام می‌شود، که آمار مربوط به این نوع کشتار در این طرح لحاظ نشده است.

وی ابراز کرد: چنانچه آمار کشتارگاه‌ها با سایر اطلاعات موجود در زمینه توزیع جغرافیایی جمعیت، واردات و صادرات گوشت و دام و کشتار غیررسمی تلفیق شود، می‌تواند مواردی مثل محاسبه عرضه سرانه گوشت قرمز به عنوان یکی از شاخص‌های وضعیت اجتماعی و اقتصادی و تخمین برخی از اقلام آماری مرتبط با کشتاردام از قبیل پوست، روده، کله، پاچه و اندرونه مورد استفاده قرار گیرد.

وی تغییرات میانگین وزن لاشه به‌عنوان شاخصی برای شناخت وضع مراتع کشور و برنامه‌ریزی برای واردات احتمالی گوشت و توزیع صحیح آن را از دیگر موارد استفاده این آمار برشمرد.