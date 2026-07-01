به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در دیدار با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان، رؤسای اتحادیه‌ها و اصناف، با اشاره به جایگاه ویژه بازار در فرهنگ اسلامی، اظهار داشت: بازار اسلامی همواره از قداست و منزلت ویژه‌ای برخوردار بوده و اصناف در طول تاریخ، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس، بحران کرونا و حوادث مختلف، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ آرامش جامعه ایفا کرده‌اند.

وی، افزود: با وجود نگرانی‌هایی که درباره تأمین کالا و نوسانات بازار وجود داشت، خوشبختانه به همت مجموعه صمت، اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و دستگاه‌های پشتیبان، مردم با کمبود کالا مواجه نشدند و بازار از ثبات قابل قبولی برخوردار بود.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، اجرای طرح‌های تنظیم بازار و حذف واسطه‌های غیرضروری را اقدامی مؤثر در کاهش قیمت‌ها دانست و گفت: مدیریت صحیح زنجیره توزیع و حذف هزینه‌های اضافی، موجب کاهش قابل توجه قیمت برخی کالاها شده و این اقدام، هم به نفع مردم و هم به سود تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.

آیت‌الله عبادی‌زاده با پیشنهاد راه‌اندازی نمایشگاه دائمی عرضه مستقیم کالا در استان تصریح کرد: استمرار این‌گونه طرح‌ها می‌تواند ضمن ایجاد تعادل در بازار، به کاهش هزینه‌های معیشتی مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، کمک شایانی کند.

وی همچنین با اشاره به برخی چالش‌های اقتصادی استان، خواستار بازنگری در شیوه مواجهه با پدیده قاچاق کالا شد و اظهار داشت: باید با اتخاذ راهکارهای قانونی و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت اقتصادی مرزنشینان، زمینه کاهش قاچاق و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود؛ زیرا صرف برخوردهای سلبی، راهکار پایدار حل این مسئله نیست.

امام جمعه بندرعباس با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت‌ها پس از عبور از شرایط بحرانی افزود: همان روحیه ایثار، دقت و مسئولیت‌پذیری که در دوران بحران موجب آرامش بازار شد، باید در شرایط عادی نیز ادامه یابد تا ثبات اقتصادی استان حفظ شود.

وی، با اشاره به ظرفیت‌های عظیم هرمزگان در حوزه صنعت، معدن و تجارت، بر لزوم انتقال صنایع بزرگ آب‌بر به سواحل جنوبی کشور تأکید کرد و گفت: توسعه صنایع در کنار دریا، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، با منطق اقتصادی و سیاست‌های توسعه‌محور کشور نیز همخوانی دارد.

آیت‌الله عبادی‌زاده با بیان اینکه هرمزگان از ظرفیت تبدیل شدن به قطب اقتصادی کشور برخوردار است، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از ظرفیت‌های سواحل مکران و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی، می‌توان آینده‌ای روشن برای توسعه اقتصادی استان و کشور رقم زد.

