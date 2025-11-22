منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و تداوم شرایط سکون و پایداری مطلق جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان با حضور اعضا برگزار شد و باتوجه به اینکه شرایط آلودگی هوا از روز دوشنبه تا پایان هفته تشدید خواهد شد و به منظور کاهش مواجه دانش آموزان با آلاینده‌ها روزهای سه شنبه و چهار شنبه ۴ و ۵ آذرماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها در شهرستان‌های اصفهان، فلاورجان، خمینی‌شهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان که در محدوده طرح جامع کاهش آلاینده‌ها قرار دارند به صورت غیرحضوری خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی در مناطق یاد شده تعطیل است و مراکز فرهنگی، ورزشی و مسابقات ورزشی نیز طی این دو روز تعطیل خواهد بود؛ مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی هستند نیز می‌توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: از روز سه شنبه ۴ آذرماه تا پایان هفته بر اساس مصوبه کارگروه طرح زوج و فرد تردد خودروها از درب منزل و از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ در شهر اصفهان اجرایی می‌شود و پلیس راهور و حوزه ترافیک شهرداری در این رابطه برنامه ریزی خواهند نمود.

وی با اشاره به تشدید برخورد با واحدهای آلاینده، گفت: هرگونه فعالیتی که منجر به آلودگی هوا شود از جمله خاکبرداری، آتش زدن بقایای گیاهی و … ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد و پلیس نیز با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی بطور جدی برخورد خواهد نمود.

شیشه فروش ادامه داد: در این کارگروه تأکید شد اداره کل محیط زیست استان همچنان نسبت به تداوم پایش روزانه و شبانه واحدهای آلاینده اقدام وبا همکاری اداره صمت در جهت کاهش فعالیت واحدهای تولیدی آلاینده در این روزها اقدام و نظارت نماید.

وی همچنین با تاکید بر توزیع سوخت پاک توسط شرکت نفت در جایگاه‌های سوخت اداره محیط زیست بر توزیع سوخت پاک در جایگاه‌ها نظارت نماید؛ همچنین با توجه به شرایط آلودگی هوای ناشی از آتش زدن بقایای گیاهی مقرر شد روشن نمودن آتش در پارک‌ها و مناطق تفریحی مثل پارک ناژوان.حاشیه زاینده رود.پارک کوهستانی صفه ممنوع و شهرداری با موارد تخلف برخورد نماید.

شیشه فروش بر ضرورت همکاری عموم در کاهش سفرهای غیرضرور در مناطق پر ترافیک شهری و استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر و رعایت اصول خود حفاظتی در برابر آلودگی هوا تاکید و اعلام داشت: مقرر شد شهرداری‌ها نسبت به تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و پیشگیری از روشن بودن اتوبوس‌ها در محل پارکینگ‌ها نظارت نمایند.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد عوامل اورژانس و شبکه‌های بهداشت و درمان در جهت افزایش حضور تیم‌ها در مناطق پر ازدحام شهرها اقدام کنند.