  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۵

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

کشتی آزاد با قمرپور صاحب چهارمین سهمیه فینال شد 

کشتی آزاد با قمرپور صاحب چهارمین سهمیه فینال شد 

محمد قمرپور به فینال رقابت های کشتی آزاد بازی های المپیک ناشنوایان در وزن ۱۲۵ کیلوگرم راه یافت. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، مبارزات وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد در بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (یکشنبه ۲ آذر) برگزار شد و با فینالیست شدن نماینده ایران پیگیری شد.

در این وزن از مسابقات، محمد قمرپور در اولین مبارزه با نماینده ژاپن روبرو شد و به برتری ۱۰ بر صفر دست یافت. او باید در دور دوم با نماینده یونان مبارزه می کرد اما حریفش روی تشک حاضر نشد و بدین ترتیب قمرپور بدون مبارزه، برنده دور دوم معرفی شد. آزادکار وزن ۱۲۵ کیلوگرم در ادامه مبارزات خود و در دور سوم، نماینده ترکیه را ۹ بر صفر شکست داد و اینگونه به فینال این وزن راه یافت.

پیش از این کیوان رستم آبادی در وزن ۶۵ کیلوگرم، محمد سیاهوشی در وزن ۵۷ کیلوگرم و ابوالفضل زهره وند در وزن ۷۴کیلوگرم راهی فینال اوزان خود شده بودند ضمن اینکه عرفان ستاری هم در وزن ۹۷ کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شد.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6665299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها