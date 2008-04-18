دوچرخه سواری بانوان ایران با دنیا فاصله دارد / از نداشتن برنامه و مربی ضربه خوردیم

فریده نیسیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم سه نفره بانوان ایران برای مدال به مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن نرفته بود و تنها برای کسب تجربه، آنها را روانه این دیدارها کردیم.

وی با بیان اینکه تمرینات این تیم بسیار کم بوده، افزود: متاسفانه زمستان سخت سال گذشته، نبود پیست سرپوشیده، نداشتن مربی تخصصی و بسیاری از مشکلات موجود بر سر راه دوچرخه سواری بانوان باعث شد تا این رکابزنان تنها یک ماه را در اردوی تدارکاتی به سر ببرند.

نیسیان ادامه داد: مشکلات فرهنگی همیشه سد راه ورزش بانوان بوده است اما در حال حاضر دوچرخه سواری زنان ایران به دلیل تمرینات کوتاه مدت، نداشتن محلی برای تمرین، برنامه ریزی دراز مدت و از همه مهمتر نبود مربی تخصصی ضربه خورده اند. قطعا اگر تکلیف مربی این تیم مشخص شود، امکانات و برنامه ریزی ها متناسب با نطر مربی تامین و دنبال خواهد شد.

نایب رئیس بانوان در فدراسیون دوچرخه سواری تصریح کرد: یکی دیگر از ضعف های بزرگ دوچرخه سواران زن کشورمان در این دیدارها نداشتن تکنیک و نپرداختن به کارهای بدنسازی به نسبت رقبای آسیایی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: هرچند این رکابزنان در بحث تکنیکی خود را به دوچرخه سواران دیگر کشورها نزدیک می کردند اما از نظر قدرت بدنی در طی کردن مسافت ها و حفظ موقعیت خود در هنگام مسابقه کم می آوردند.

نیسیان با بیان اینکه دوچرخه سواری بانوان ایران فاصله زیادی با دنیا دارد اظهار داشت: تیم بانوان ایران در بخش جاده فاصله زیادی با دیگر ورزشکاران آسیایی داشت. همین باعث شد تا فدراسیون با در نظر گرفتن شرایط این تیم و حفظ روحیه برای ادامه کار حرفه ای آنان از حضور در مسابقات بخش جاده رقابتهای قهرمانی آسیا انصراف دهد.