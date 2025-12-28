رویداد «کاروان زندگی» با حضور بیش از ۶ هزار نفر در اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد معنوی فرهنگی «کاروان زندگی» با استقبال پرشور مردم اصفهان، با حضور بیش از ۶ هزار نفر در آستان مقدس حضرت زینب، خواهر گرامی امام رضا علیهماالسلام، برگزار شد.

این رویداد با اجرای حامد سلطانی و با برنامه‌هایی متنوع و جذاب، فضایی معنوی، فرهنگی و حماسی را برای شرکت‌کنندگان رقم زد و با مشارکت گسترده خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم همراه بود

در این مراسم، استاد موسوی واعظ، استاد دکتر سعید عزیزی و استاد غلامرضا کردافشاری به‌عنوان سخنرانان ویژه حضور داشتند و با بیانات خود، بر اهمیت تعالی معنوی، هویت فرهنگی و نقش امیدآفرین فعالیت‌های جمعی تأکید کردند.

از جمله بخش‌های هنری این رویداد می‌توان به اجرای تئاتر گروه پویه زیر نظر مؤسسه مهر سیما و همچنین اجرای سرود نمایش وصال توسط مجموعه فرهنگی آوای رضوان اشاره کرد که با استقبال پرشور حاضران همراه شد.

رویداد «کاروان زندگی» با محوریت مؤسسه تبیان (پرسان) و با همکاری معاونت فرهنگی کمیته امداد، معاونت وزارت ورزش و جوانان و بنیاد آلا برگزار شد و به‌عنوان نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی نهادهای فرهنگی، جلوه‌ای ویژه از مشارکت مردمی را به نمایش گذاشت.

این مراسم در بخش پایانی خود، با اجرای دسته‌جمعی سرود «ای ایران» و هم‌صدایی باشکوه شرکت‌کنندگان، به اوج رسید؛ صحنه‌ای که جلوه‌ای از وحدت، همدلی و هویت ملی مذهبی مردم اصفهان را به تصویر کشید.