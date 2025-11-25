  1. استانها
  2. مازندران
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

تولید روغن تنظیم بازاری برای عرضه بین مازندرانی‌ها در دست اقدام است

تولید روغن تنظیم بازاری برای عرضه بین مازندرانی‌ها در دست اقدام است

ساری- معاون بازرگانی غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: تولید و توزیع روغن تنظیم بازاری برای تامین نیازها در دست اقدام است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود کاظمی نژاد صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از خط تولید روغن تنظیم بازاری گفت: با پیگیری‌های مستمر استاندار مازندران و ورود بخشی از مجوز ۸ هزار تنی روغن خام خوراکی به استان، سبب شده تا فرآیند تصفیه، بسته‌بندی و آماده‌سازی بطری‌های ۸۱۰ گرمی برای تأمین نیاز بازار در دوره‌های پرتقاضا آغاز شود.

وی افزود: محموله‌های نهایی پس از کنترل کیفیت، علاوه بر ذخیره‌سازی در انبارهای کالاهای اساسی مازندران، طبق برنامه شرکت بازرگانی دولتی ایران به استان‌های دیگر نیز برای تنظیم بازار ارسال خواهد شد.

کاظمی نژاد همچنین بر لزوم تکمیل به‌موقع چرخه تولید و توزیع تأکید کرد و گفت: این اقدام به منظور حفظ ثبات بازار و جلوگیری از کمبود احتمالی کالاهای اساسی در حال انجام است و با جدیت پیگیری می‌شود

کد خبر 6667678

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها