به گزارش خبرنگار مهر، محمود کاظمی نژاد صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از خط تولید روغن تنظیم بازاری گفت: با پیگیریهای مستمر استاندار مازندران و ورود بخشی از مجوز ۸ هزار تنی روغن خام خوراکی به استان، سبب شده تا فرآیند تصفیه، بستهبندی و آمادهسازی بطریهای ۸۱۰ گرمی برای تأمین نیاز بازار در دورههای پرتقاضا آغاز شود.
وی افزود: محمولههای نهایی پس از کنترل کیفیت، علاوه بر ذخیرهسازی در انبارهای کالاهای اساسی مازندران، طبق برنامه شرکت بازرگانی دولتی ایران به استانهای دیگر نیز برای تنظیم بازار ارسال خواهد شد.
کاظمی نژاد همچنین بر لزوم تکمیل بهموقع چرخه تولید و توزیع تأکید کرد و گفت: این اقدام به منظور حفظ ثبات بازار و جلوگیری از کمبود احتمالی کالاهای اساسی در حال انجام است و با جدیت پیگیری میشود
