۱۲۰۰ تن روغن خام در مازندران فرآوری و بسته بندی شد

ساری - معاون بازرگانی اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: تاکنون هزار و ۲۱۰ تن از ۸ هزار تن روغن خام تأمین‌شده، پس از فرآوری به روغن خوراکی در بسته‌بندی‌های ۸۱۰ گرمی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود کاظمی‌نژاد ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به قرارداد منعقدشده میان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت کشت و صنعت شمال توضیح داد: فرآیند تصفیه، بسته‌بندی و آماده‌سازی روغن خام در مازندران انجام می‌شود که این اقدام علاوه بر سرعت‌بخشی در تأمین کالاهای اساسی، به ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و تقویت جایگاه استان در زنجیره تأمین روغن کشور کمک می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس مجوزهای صادره از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران و برنامه‌ریزی‌های ملی تنظیم بازار، تاکنون بیش از ۶۴۳ تن روغن خوراکی بسته‌بندی‌شده از محل این محموله برای ذخیره‌سازی راهبردی به انبارهای ادارات‌کل غله و خدمات بازرگانی استان‌های گیلان، زنجان، گلستان، سمنان، قم، آذربایجان شرقی، قزوین، اردبیل، خراسان شمالی، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و اصفهان ارسال شده است.

معاون بازرگانی اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران تأکید کرد: ارسال این روغن بسته‌بندی‌شده طبق زمان‌بندی مشخص و بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود و نقش مؤثری در تقویت ذخایر استراتژیک کشور، مدیریت تقاضا در مقاطع پرمصرف و کنترل نوسانات قیمت دارد.

کاظمی‌نژاد با اشاره به نقش محوری مازندران در پشتیبانی از بازار ملی روغن گفت: در کنار ایفای مسئولیت ملی، تأمین پایدار نیاز مصرف‌کنندگان استان در اولویت قرار دارد و برنامه‌ریزی توزیع به گونه‌ای انجام شده که ضمن ارسال سهمیه‌های کشوری، آرامش و تعادل بازار استان نیز حفظ شود.

وی گفت: تاکنون بیش از هزار و ۲۱۰ تن از ۸ هزار تن روغن خام تأمین‌شده، پس از فرآوری به روغن خوراکی در بسته‌بندی‌های ۸۱۰ گرمی تبدیل شده است.

