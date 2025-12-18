۱۲۰۰ تن روغن خام در مازندران فرآوری و بسته بندی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود کاظمینژاد ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به قرارداد منعقدشده میان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت کشت و صنعت شمال توضیح داد: فرآیند تصفیه، بستهبندی و آمادهسازی روغن خام در مازندران انجام میشود که این اقدام علاوه بر سرعتبخشی در تأمین کالاهای اساسی، به ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی و تقویت جایگاه استان در زنجیره تأمین روغن کشور کمک میکند.
وی ادامه داد: بر اساس مجوزهای صادره از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران و برنامهریزیهای ملی تنظیم بازار، تاکنون بیش از ۶۴۳ تن روغن خوراکی بستهبندیشده از محل این محموله برای ذخیرهسازی راهبردی به انبارهای اداراتکل غله و خدمات بازرگانی استانهای گیلان، زنجان، گلستان، سمنان، قم، آذربایجان شرقی، قزوین، اردبیل، خراسان شمالی، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و اصفهان ارسال شده است.
معاون بازرگانی ادارهکل غله و خدمات بازرگانی مازندران تأکید کرد: ارسال این روغن بستهبندیشده طبق زمانبندی مشخص و بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار انجام میشود و نقش مؤثری در تقویت ذخایر استراتژیک کشور، مدیریت تقاضا در مقاطع پرمصرف و کنترل نوسانات قیمت دارد.
کاظمینژاد با اشاره به نقش محوری مازندران در پشتیبانی از بازار ملی روغن گفت: در کنار ایفای مسئولیت ملی، تأمین پایدار نیاز مصرفکنندگان استان در اولویت قرار دارد و برنامهریزی توزیع به گونهای انجام شده که ضمن ارسال سهمیههای کشوری، آرامش و تعادل بازار استان نیز حفظ شود.
وی گفت: تاکنون بیش از هزار و ۲۱۰ تن از ۸ هزار تن روغن خام تأمینشده، پس از فرآوری به روغن خوراکی در بستهبندیهای ۸۱۰ گرمی تبدیل شده است.
