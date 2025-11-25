فوران آتشفشان در شمال شرقی اتیوپی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، این فوران حوالی ظهر یکشنبه رخ داد و آتشفشان فعال ارتا آله با دریاچه‌ای از گدازه راه انداخت. خبرگزاری دولتی آفار گزارش داد که مقدار زیادی دود سیاه مشاهده شد که منطقه را در تاریکی فرو برد.

مقامات محلی هنوز هیچ تلفاتی ناشی از فوران را تأیید نکرده‌اند.

به گفته این خبرگزاری، دود ناشی از فوران آتشفشان مناطق اطراف و روستاهای مجاور را پوشانده است، در حالی که انفجار شدید باعث لرزش‌هایی شده است که در شهرها و شهرستان‌های دور از محل فوران احساس می‌شود.

کارشناسان و مقامات محلی از ساکنان خواسته‌اند به دلیل مقادیر قابل توجه دود و خاکستر منتشر شده در جو، اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند.