مولوی بندار:حفظ تمامیت ارضی ایران نتیجه شجاعت شهدا و رهبری حکیمانه بود

جاسک- امام جمعه اهل سنت محله یکبنی جاسک،گفت: پس از انقلاب اسلامی با رهبری مقام معظم رهبری و فداکاری سربازان، هیچ بخشی از خاک کشور از دست نرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی راشد بندار امام جمعه اهل سنت محله یکبنی صبح سه شنبه در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید گمنام، اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم تصریح می‌کند که شهدا را مرده نپندارید نه در گفتار و نه در ذهن خود حق ندارید آنان را مرده بنامید چرا که آنان در نزد پروردگار زنده و جاودانه‌اند.

وی با بیان اینکه شهادت مقامی است که خداوند آن را به بندگان خاص خود عطا می‌کند، افزود: شهیدان مرگی ندارند و حیات آنان در محضر رب‌العالمین استمرار دارد در حالی که ما انسان‌ها پس از چندی از دنیا می‌رویم اما شهدا زنده‌اند و عزتشان به اذن الهی پایدار است.

امام جمعه محله یکبنی در ادامه با اشاره به آیه «رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا اللّهَ علیه»، اظهار داشت: شهدا مردانی بودند که با خدا عهد بستند و بر عهد خود صادق ماندند، آنان با مردانگی و شناخت موقعیت در راه خدا قدم نهادند و پاداش خود را از ذات اقدس الهی دریافت کردند.

مولوی بندار با اشاره به رشادت‌های رزمندگان و اهمیت رهبری در حفظ تمامیت ارضی کشور، تصریح کرد: ایران اسلامی در مقاطع تاریخی گذشته به دلیل نداشتن فرماندهان آگاه و سربازان مؤمن دچار تجزیه شد اما پس از انقلاب اسلامی حتی یک وجب از خاک کشور کاهش نیافته است این دستاورد نتیجه وجود سربازانی شجاع مانند این شهید گمنام و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری است.

وی همچنین با اشاره به مدیریت رهبری در حوادث اخیر کشور گفت: در ۱۲ روز جنگ تحمیلی رهبر معظم انقلاب با مدیریت و تدبیر کشور را از شرایط تلخ با سربلندی عبور دادند و ملت ایران نیز همراهی و استقامت مثال‌زدنی نشان داد.

امام جمعه محله یکبنی در پایان با دعا برای توفیق ادامه راه شهدا، اظهار کرد: از خداوند می‌خواهیم ما را رهروان راستین شهدا قرار دهد و لیاقت شهادت در راه اسلام عزیز را به همه ما عطا فرماید.

    • CA ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      اهل سنت پا به پا اهل تشیع برای شهید انقلاب سنگ تمام گذاشتند
    • CA ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خوش آمدید پهلوان دیروز و امروز
    • CA ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      شهید گمنام به اوج رسید

