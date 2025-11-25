مولوی بندار:حفظ تمامیت ارضی ایران نتیجه شجاعت شهدا و رهبری حکیمانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی راشد بندار امام جمعه اهل سنت محله یکبنی صبح سه شنبه در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید گمنام، اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم تصریح می‌کند که شهدا را مرده نپندارید نه در گفتار و نه در ذهن خود حق ندارید آنان را مرده بنامید چرا که آنان در نزد پروردگار زنده و جاودانه‌اند.

وی با بیان اینکه شهادت مقامی است که خداوند آن را به بندگان خاص خود عطا می‌کند، افزود: شهیدان مرگی ندارند و حیات آنان در محضر رب‌العالمین استمرار دارد در حالی که ما انسان‌ها پس از چندی از دنیا می‌رویم اما شهدا زنده‌اند و عزتشان به اذن الهی پایدار است.



امام جمعه محله یکبنی در ادامه با اشاره به آیه «رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا اللّهَ علیه»، اظهار داشت: شهدا مردانی بودند که با خدا عهد بستند و بر عهد خود صادق ماندند، آنان با مردانگی و شناخت موقعیت در راه خدا قدم نهادند و پاداش خود را از ذات اقدس الهی دریافت کردند.



مولوی بندار با اشاره به رشادت‌های رزمندگان و اهمیت رهبری در حفظ تمامیت ارضی کشور، تصریح کرد: ایران اسلامی در مقاطع تاریخی گذشته به دلیل نداشتن فرماندهان آگاه و سربازان مؤمن دچار تجزیه شد اما پس از انقلاب اسلامی حتی یک وجب از خاک کشور کاهش نیافته است این دستاورد نتیجه وجود سربازانی شجاع مانند این شهید گمنام و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری است.



وی همچنین با اشاره به مدیریت رهبری در حوادث اخیر کشور گفت: در ۱۲ روز جنگ تحمیلی رهبر معظم انقلاب با مدیریت و تدبیر کشور را از شرایط تلخ با سربلندی عبور دادند و ملت ایران نیز همراهی و استقامت مثال‌زدنی نشان داد.



امام جمعه محله یکبنی در پایان با دعا برای توفیق ادامه راه شهدا، اظهار کرد: از خداوند می‌خواهیم ما را رهروان راستین شهدا قرار دهد و لیاقت شهادت در راه اسلام عزیز را به همه ما عطا فرماید.