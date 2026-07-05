به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد علم‌الهی عصر یکشنبه در مراسم بدرقه کاروان اعزامی مردم بیجار به آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: سنت الهی بر این است که هر انسانی که ادعای ایمان و بندگی دارد، در بوته امتحان قرار گیرد و این آزمون از آغاز خلقت تا پایان دنیا برای همه انسان‌ها جاری است.

وی افزود: عمل به عهد و پیمان، نشانه صداقت انسان است و کسانی که بر تعهد خود پایبند می‌مانند، مصداق بندگان راستین خداوند هستند.

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع)بیجار با اشاره به مجاهدت‌های رهبر شهید انقلاب، گفت: ایشان پس از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی این مسئولیت سنگین را پذیرفت و تا آخرین لحظه حیات و آخرین قطره خون بر عهد خود با خدا، اسلام و مردم استوار ماند.

وی ادامه داد: شهیدان انقلاب اسلامی در میدان‌های مختلف، از جهاد نظامی تا عرصه‌های فرهنگی، عقیدتی و تبیینی، وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دادند و امروز نیز هر فردی باید متناسب با توان خود در این مسیر گام بردارد.

حجت‌الاسلام علم‌الهی با تأکید بر اینکه راه شهادت همچنان باز است، تصریح کرد: اگر انسان با روحیه ایثار و اخلاص زندگی کند، خداوند در زمان مقرر او را به مقام شهادت خواهد رساند و این وعده‌ای الهی برای بندگان وفادار است.

وی خاطرنشان کرد: امروز از رهبر شهید انقلاب که ناظر بر اعمال ماست، می‌خواهیم برای ملت ایران دعا کند تا بتوانیم با عزت، سربلندی و وفاداری به آرمان‌های اسلام و انقلاب، مسیر شهدا را ادامه دهیم.

استاد حوزه علمیه امام صادق (ع) بیجار در پایان گفت: روزی همه ما در پیشگاه خداوند، پیامبران، اولیای الهی و شهدا حاضر خواهیم شد و از ما خواهند پرسید پس از آنان برای دین خدا، اسلام و انقلاب چه کرده‌ایم؛ از این رو باید همواره خود را برای پاسخگویی به این مسئولیت بزرگ آماده کنیم.