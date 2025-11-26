برگزاری نشست «کتاب و شعر فاطمی»؛ همنشینی قلم، شعر و اندیشه

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب در ادامه سلسله نشست‌های سه شنبه‌های فرهنگی در شامگاهی آرام و با حضور فرهیختگان اهل شعر و ادب کتابخانه استاد سعیدی بیرجند میزبان محفلی نورانی شد.

نشست عصرانه «کتاب و شعر فاطمی» با حضور ادیبان، شاعران و پاسداران فرهنگ بیرجند، در فضایی سرشار از معنویت و ادب برگزار شد. این رویداد فرهنگی، ثمره همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی و کانون تخصصی کتاب و کتابخوانی خدمت رضوی بود.

نوای شعر و شاعری در حریم کوثر

شاعران خراسان جنوبی، چونان بلبلان باغ ولایت، هر یک با نوایی دلنشین، اشعار خود را همچون گلی در پیشگاه بانوی دو جهان نثار کردند. ترنم اشعار شاعران برجسته استان، فضا را از حال و هوایی دیگر برخوردار کرد. هر شاعر، با خوانش سروده‌های خود، زمزمه‌گر عطری از عشق و ایثار شد و حضار را به سیر و سلوکی شاعرانه در حریم معرفت فاطمی برد.

در ادامه این محفل دل‌نشین، حضار، مهمان سه روایت برجسته از عشق و ایثار از بطن سه اثر استانی شدند نخست اثر «بانوی بهشت» اثر استاد حسنعلی افضلی‌فرد بود که نگارینی است هنرمندانه از سیمای تابناک حضرت زهرا (س) در آیینه دفاع مقدس. گویی نویسنده، تار و پود وجودی بانوی اسلام را با رشته‌های نورانی ایثار و شهادت درهم تنیده است.

اثر دوم نیز «شهربانو» به قلم هنرمندانه منصوره سلیمانی بیژائم بود که این اثر، سرگذشت بانویی است که عشق را در آتش آزمایش الهی گداخته و در کوره صبر و استقامت، الماس وجودش را تراش داده است. روایتی از همسری شهید که خود اسوه‌ای از وفاداری و ایمان شد.

و کتاب سوم «عاشقانه‌ای برای مریم» نام داشت که این کتاب، داستان زندگی شهید دکتر سید احمد رحیمی است که همسرش با قلمی عاشقانه، نقش وجودی او را بر صفحه روزگار ترسیم کرده است. معرفی این کتاب، پیوند زیبایی میان فرهنگ عاشورایی و فرهنگ ایثار و شهادت را به تصویر کشید.

در خاتمه این محفل روح‌افزا، حضار هدایایی نفیس دریافت کردند که شامل کتاب‌هایی ارزشمند و در واقع دست‌نوشته‌هایی هنرمندانه با خط نستعلیق بودند که گویی کلمات، در لباس حریر بر کاغذ رقصیده بودند.

این هدایا، یادگار ماندگاری از خادمیاران هنرمند کانون محصولات فرهنگی بود که چون نگینی گرانبها، خاطره این شب به یاد ماندنی را در ذهن حضار حک کرد.

این نشست، نه فقط محفلی ادبی، که جلوه‌گاهی از هنر متعهد بود. گویی هر کتاب، دریچه‌ای به سوی آسمان گشود و هر شعر، نردبانی به سوی معبود. در دیار خراسان جنوبی، این بزم فرهنگی، نویدبخش شکوفایی هر چه بیشتر هنر و ادبیات متعهد در سایه‌سار فرهنگ فاطمی است. این محفل، بار دیگر اثبات کرد که کتاب و شعر، دو بال قدرتمند برای اوج گرفتن به سوی معارف ناب الهی هستند.