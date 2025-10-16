گفتمان مقاومت و فرهنگ ایثار با زبان شعر به نسل های آینده منتقل شود

لیلا رجب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با اشاره به برگزاری محفل شعر بانوان با عنوان «چکامه مقاومت» با مشارکت حوزه هنری و نهاد کتابخانه‌های عمومی به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، افزود: این محفل شعر به عنوان فریاد رسا در دفاع از ارزش های متعالی گفتمان مقاومت و نقش بانوان برگزار شد.

وی ادامه داد: برگزاری این محفل شهر نه تنها یک نشست ادبی بلکه صحنه ای برای رشد و پویایی و ارج نهادن به ظرفیت‌های والای ادبی بانوان استان آذربایجان غربی و ترویج گفتمان پایداری و صبر و مقاومت و ایمان در برابر ظلم جهانی بود.

رجب با تاکید بر اینکه ما بانوان بر این باوریم که شعر بالاترین تجلی روح یک ملت است و صدای زن مسلمان ایرانی در تبیین مفاهیم جهاد و ایثار شنیدنی‌تر و نافذتر است، گفت: این در حالی است که شاهدیم که در دنیای امروز بسیاری از ارزش‌ها مثل عفت صبر ایثار و ایستادگی مورد هجمه قرار گرفته اند.

بانوان نقش محوری در خنثی سازی تهاجم فرهنگی دشمنان دارند

مدیر مرکز راهبری امور بانوان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: شاعران این محفل و حاضران از بانوان تاثیرگذاری بودند که به عنوان تربیت کنندگان نسل‌های آینده و حافظان حریم خانواده نقش محوری و بسیار مهمی در خنثی سازی این تهاجم فرهنگی دارند و هنر شعر مطمئناً ابزار اصلی ما برای این مقابله فرهنگی است.

رجب تجلی مقام زن مجاهد، هم آوایی با مظلومان جهان، تعمیق گفتمان مقاومت فرهنگ ایثار و شهادت را از اهداف برگزاری این محفل دانست و اظهار کرد: این محفل با هدف نشان دادن جایگاه والای زنانی که با صبر زینبی و ایستادگی فاطمی سنگر خانواده و جامعه را حفظ کردند برگزار شد.

مدیر مرکز راهبری امور بانوان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: اشعار این بانوان آیینه‌ای تمام نمای عمق ایثار مادری و ثبات همسری بود که از ایثار همسران شهید و از صبر مادران و عفت خواهران و بصیرت دختران سخن گفت.

وی با اشاره به اینکه برگزاری محفل شعر چکامه بانوان نشان داد که زن بودن و انقلابی بودن در سنگر اصلی انقلاب شکل می‌گیرد، ادامه داد: تعمیق گفتمان مقاومت فرهنگ ایثار و شهادت میراثی است که باید با شیوه‌های هنری ماندگار و با شعر میراث ایثار را به نسل‌های آینده و مخاطبان جوان انتقال داد.

بانوان شاعر آذربایجان غربی صدای زنان غزه شدند

وی با بیان اینکه در این محفل شعر همدردی خواهرانه در قالب شعر به تصویر کشیده شود، اضافه کرد: بانوان شاعر ما صدای زنانی شده‌اند که در غزه زیر بمب‌ها و با حفظ فرزندانشان ایمان خود را فریاد زدند و شعر مقاومت زنانه پیوند ناگسستنی میان انقلاب اسلامی و نهضت آزادی بخش جهان بازتاب ویژه‌ای داشت.

رجب ادامه داد: در محفل شعر «چکامه مقاومت»، یاد و خاطرۀ قهرمانی را گرامی داشتیم که با شجاعت و ایثار، به دفاع از حریم اهل بیت و میهن اسلامی‌مان پرداختند.

وی از رونمایی کتاب کتاب «غروب هوبر» خبر داد و گفت: زندگی‌نامه داستانی «غروب هوبر» که توسط بانوی فرهیخته و اندیشمند لیلا پاشایی نگاشته شده است، سرشار از عشق، فداکاری و مدافعتی است که حقیقت همیشه جاودان خواهد ماند که امیدواریم با رونمایی از این کتاب، بار دیگر یادآور شویم که راه شهیدان همیشه در دل‌های ما زنده است و ایستادگی در برابر ظلم، رسالت همیشگی ما خواهد بود.

رجب گفت: کتاب «غروب هوبر» نه تنها داستان زندگی یک شهید است، بلکه درسی از انسانیت و ایستادگی است. این اثر، به اتفاق های ناگفته صحنه‌های مقاومت و عزم راسخ جوانان این سرزمین می‌پردازد و با قلم لطیف و هوشمند خانم پاشایی، روح‌نوازی و احساس عمیق آن را به تصویر می‌کشد.مهدی ثامنی راد، همچون ستاره‌ای در آسمان درخشان‌مان، با جانفشانی و صداقت به میدان آمد و مرزهای عزت و شرف را برای ما تعریف کرد.