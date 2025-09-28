  1. استانها
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

کشف ۱۲۰ میلیاردی زمین خواری در کرمانشاه

کرمانشاه- جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۷۱ هزار مترمربع زمین خواری به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال توسط کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان، خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد اکبری بیان داشت: در راستای اجرای طرح مقابله با زمین خواری در سطح استان و کسب اخباری مبنی بر چندین مورد زمین خواری، موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در این زمینه پس از هماهنگی های قضایی، تعداد ۴ فقره زمین خواری را در یکی از شهرستان ها به متراژ ۷۱ هزار متر مربع شناسایی و متهمین به پلیس امنیت اقتصادی احضار از ایشان تحقیقات لازم انجام و ضمن تفهیم اتهام با تشکیل پرونده جهت ادامه رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان در پایان ارزش اراضی ملی کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان؛ ۱۲۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: حفظ و حراست از بیت المال و اراضی ملی، از اولویت های مأموریت پلیس است که این موضوع با جدیت و اقتدار پیگیری و دنبال خواهد شد.

