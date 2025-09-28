کشف ۱۲۰ میلیاردی زمین خواری در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد اکبری بیان داشت: در راستای اجرای طرح مقابله با زمین خواری در سطح استان و کسب اخباری مبنی بر چندین مورد زمین خواری، موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در این زمینه پس از هماهنگی های قضایی، تعداد ۴ فقره زمین خواری را در یکی از شهرستان ها به متراژ ۷۱ هزار متر مربع شناسایی و متهمین به پلیس امنیت اقتصادی احضار از ایشان تحقیقات لازم انجام و ضمن تفهیم اتهام با تشکیل پرونده جهت ادامه رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان در پایان ارزش اراضی ملی کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان؛ ۱۲۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: حفظ و حراست از بیت المال و اراضی ملی، از اولویت های مأموریت پلیس است که این موضوع با جدیت و اقتدار پیگیری و دنبال خواهد شد.