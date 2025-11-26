  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۹

اجتماع بزرگ بسیجیان هرمزگان آغاز شد

اجتماع بزرگ بسیجیان هرمزگان آغاز شد

بندرعباس- اجتماع باشکوه بسیجیان هرمزگان صبح امروز به مناسبت هفته بسیج در گلزار شهدای بندرعباس و با حضور مسئولان عالی‌رتبه استان برگزار شد و با استقبال پرشور اقشار مختلف بسیج همراه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع بزرگ بسیجیان هرمزگان از صبح امروز، هم‌زمان با فرا رسیدن روز بسیج، در گلزار شهدای بندرعباس آغاز شد.

این مراسم با حضور سردار فرمانده سپاه امام سجاد (ع)، استاندار هرمزگان، فرماندار بندرعباس، شهردار بندرعباس و جمعی از مسئولان و فرماندهان نظامی در حال برگزاری است.

در این اجتماع، اقشار مختلف بسیج از سراسر استان با انسجام ویژه‌ای گردهم آمده و با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر بر تداوم راه آنان تأکید کردند.

این مراسم که با برنامه‌های متنوع فرهنگی و انقلابی همراه است، تا ساعاتی دیگر ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6668648

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها