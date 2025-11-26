اجتماع بزرگ بسیجیان هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع بزرگ بسیجیان هرمزگان از صبح امروز، هم‌زمان با فرا رسیدن روز بسیج، در گلزار شهدای بندرعباس آغاز شد.

این مراسم با حضور سردار فرمانده سپاه امام سجاد (ع)، استاندار هرمزگان، فرماندار بندرعباس، شهردار بندرعباس و جمعی از مسئولان و فرماندهان نظامی در حال برگزاری است.

در این اجتماع، اقشار مختلف بسیج از سراسر استان با انسجام ویژه‌ای گردهم آمده و با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر بر تداوم راه آنان تأکید کردند.

این مراسم که با برنامه‌های متنوع فرهنگی و انقلابی همراه است، تا ساعاتی دیگر ادامه خواهد داشت.