واژگونی پژو ۲۰۶ در چشمه علی دامغان؛ ۳ نفر جان باختند

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وقوع حادثه واژگونی پژو ۲۰۶ در ورودی چشمه علی دامغان به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: تیم امدادگران بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه بر اثر شدت حادثه متاسفانه سه نفر در دم جان باختند، افزود: عملیات رها سازی برای متوفیان انجام و پیکر آنها به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این حادثه چهار مصدوم نیز بر جای گذاشت، بیا کرد: مصدومان بعد از دریافت اقدامات اولیه توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

درخشان اضافه کرد: رعایت سرعت، توجه به جلو و استراحت کافی می توانست از وقوع این پیشامد پیشگیری کند لذا مردم را به رعایت موارد فوق دعوت می کنیم.