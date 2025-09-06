  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

واژگونی پژو ۲۰۶ در چشمه علی دامغان؛ ۳ نفر جان باختند

واژگونی پژو ۲۰۶ در چشمه علی دامغان؛ ۳ نفر جان باختند

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی پژو ۲۰۷ در چشمه علی دامغان خبر داد و گفت: متاسفانه حادثه فوت در دم سه نفر را رقم زده است.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وقوع حادثه واژگونی پژو ۲۰۶ در ورودی چشمه علی دامغان به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: تیم امدادگران بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه بر اثر شدت حادثه متاسفانه سه نفر در دم جان باختند، افزود: عملیات رها سازی برای متوفیان انجام و پیکر آنها به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این حادثه چهار مصدوم نیز بر جای گذاشت، بیا کرد: مصدومان بعد از دریافت اقدامات اولیه توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

درخشان اضافه کرد: رعایت سرعت، توجه به جلو و استراحت کافی می توانست از وقوع این پیشامد پیشگیری کند لذا مردم را به رعایت موارد فوق دعوت می کنیم.

کد خبر 6581021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها