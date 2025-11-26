کسری بودجه صدها میلیارد دلاری آمریکا در ماه اکتبر 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا در یک گزارش که با چند هفته تأخیر منتشر شد اعلام کرد که دولت این کشور در ماه اکتبر با کسری بودجه ۲۸۴ میلیارد دلاری مواجه شده است.

نکته جالب اینکه کسری بودجه آمریکا در اکتبر سال جاری ۱۰ درصد، معادل ۲۷ میلیارد دلار، نسبت به کسری بودجه ۲۵۲ میلیارد دلاری اکتبر سال گذشته بیشتر بوده است.

دولت ترامپ امیدوار است تا بتواند با استفاده از درآمد حاصل از اعمال تعرفه بر واردات کالا از دیگر کشورها به آمریکا، بخشی از کسری بودجه دولت فدرال را جبران کند.

دلیل تأخیر در اعلام کسری بودجه ماه اکتبر هم ۴۳ روز تعطیلی دولت فدرال از ابتدای ماه اکتبر تا اواسط ماه نوامبر بود که بالاخره پس از هفته‌ها کش‌وقوص میان جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در سنا و به طور کلی کنگره در روز ۱۲ نوامبر به پایان رسید.