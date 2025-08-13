  1. اقتصاد
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

سلام مردم آمریکا به بدهی ۳۷ تریلیون دلاری

وزارت خزانه داری آمریکا گزارش داد که بدهی عمومی این کشور از ۳۷ هزار میلیارد دلار عبور کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، بدهی عمومی این کشور برای نخستین بار در تاریخ آمریکا از کانال ۳۶ تریلیون دلاری عبور کرده و به ۳۷ هزار میلیارد دلار رسیده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی این وزارت خانه، نرخ بدهی عمومی آمریکا دو روز پیش به ۳۷ تریلیون و ۴ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار رسید.

ماه نوامبر سال گذشته بود که بدهی عمومی آمریکا وارد کانال ۳۶ تریلیون دلاری شد.

به گزارش دبتکلاک، این رقم معادل ۱۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا است که نسبت به اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی تقریباً ۲ برابر شده و نسبت به دهه ۱۹۸۰ معادل ۴ برابر شده است.

با توجه به هزینه ۷ هزار و ۲۳۳ میلیارد دلار دولت فدرال و درآمد ۵ هزار و ۲۲۴ میلیارد دلاری آن، کسری بودجه آمریکا هم اکنون به ۲ هزار میلیارد دلار رسیده است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

