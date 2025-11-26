به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی صبح چهارشنبه در مراسم روز بسیج در مصلی جمعه بوشهر با گرامیداشت هفته بسیج و تقدیر از حضور بسیجیان در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: جوانان ما باید نهان غیرت و ایمان را در دل خود پرورش دهند.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با اشاره به تلاش پزشکان و پرستاران در شرایط سختی مانند بحران کرونا، گفت: این عزیزان با فداکاری و ایثار در کنار بیماران ایستاده‌اند و نیازهای کشور را جبران می‌کنند.

دشتی همچنین به نقش دانش‌آموزان و دانشجویان اشاره کرد و افزود: این نسل با قلم و اندیشه خود در فضای مجازی در برابر جنگ نرم دشمن ایستاده‌اند و برای شکستن حلقه‌های تحریم و رونق اقتصادی کشور تلاش می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه بسیجیان، ارتشی متکثر و خردمند هستند که در تمام عرصه‌های ملی حاضرند، گفت: بسیجی اخلاص دارد و کارش برای خدا و خدمت به مردم است. این فرهنگ باید در جامعه شناخته شود تا بتوانیم در برابر نقشه‌های دشمن ایستادگی کنیم.

سردار دشتی همچنین خاطرنشان کرد: دشمن خواب آسوده ندارد و از روحیه بسیجی در هراس است، ما باید هوشیار باشیم و نگذاریم تفرقه و ناامیدی میان ملت ایجاد شود.

وی با یادآوری میراث شهید سلیمانی و دیگر شهیدان، بر اهمیت ادامه راه آنها تأکید کرد و گفت: ما باید هرگز از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی غافل نشویم.