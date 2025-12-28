  1. استانها
  2. گیلان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

فرمانده جدید سپاه ناحیه آستارا معرفی شد

فرمانده جدید سپاه ناحیه آستارا معرفی شد

آستارا- آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه آستارا با حضور جانشین فرمانده سپاه قدس استان گیلان برگزار و سرهنگ «قاسم حسن بیگی» به عنوان فرمانده سپاه این شهرستان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه و با حضور سردار الیاس کوثری، جانشین فرمانده سپاه قدس استان گیلان، حجت الاسلام صالحیان امام جمعه و درمانی فرماندار آستارا، اعضای شورای تأمین، معاونین فرماندار، بخشداران و شهرداران و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران و پاسداران و بسیجیان در سالن اجتماعات سپاه این شهرستان آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه آستارا برگزار شد.‌

بر اساس این گزارش طی این مراسم سرهنگ «قاسم حسن بیگی» به عنوان فرمانده سپاه ناحیه آستارا معارفه و منصوب شد.

گفتنی است که در این مراسم از تلاش‌ها و زحمات سرهنگ «بهزاد قنبری» قدردانی به عمل آمد.

کد خبر 6704674

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها