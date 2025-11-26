به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رمضانی معاون پارلمانی و امور مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ظهر چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت صنایع و معادن شهرستان سنقر که با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به تشریح چالشهای فعالان اقتصادی منطقه پرداخت.
رمضانی ضمن قدردانی از همراهی فرماندار، مدیران استانی و نمایندگان مجلس، گفت: یکی از مهمترین مشکلات صنعتگران سنقر، کمبود سرمایه در گردش است که تولیدکنندگان را با فشار جدی مواجه کرده و باید برای آن در جلسات ملی وزارتخانهها راهکاری پیدا شود.
وی افزود: افزایش روزافزون هزینههای تولید یکی دیگر از دغدغههای فعالان اقتصادی است؛ هزینههایی که حتی در بازههای کوتاه تغییر میکنند و مانع رقابتپذیری میشوند.
معاون امور مجلس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عدم اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اظهار داشت: طبق این قانون باید از واحدهای تولیدی حمایت شود اما متأسفانه شاهد قطعی برق و گاز در واحدها هستیم که مغایر با روح قانون است. در صورت بروز خسارت نیز جبران آن باید در اولویت قرار گیرد.
رمضانی همچنین به بررسی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت اشاره کرد و خواستار آن شد که دولت در این طرح، بخشی از هزینههای صنایع زیاندیده را جبران کند تا فشار مالی کاهش یابد.
وی در پایان ضمن تقدیر از حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا نماینده مردم سنقر در مجلس، که همواره از بخش خصوصی حمایت کرده است، افزود: اتاق ایران بیش از ۴۰ اتاق مشترک بینالمللی در کشورهای مختلف دارد و آماده است در زمینه صادرات و مشاوره بینالمللی به صنعتگران منطقه خدمات ارائه دهد.
