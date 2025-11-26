  1. بین الملل
استقبال انور قرقاش از تصمیم ترامپ علیه اخوان المسلمین

مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهورآمریکا، برای قرار دادن نام جماعت اخوان المسلمین در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهورآمریکا، برای قرار دادن نام جماعت اخوان المسلمین در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال کرد و این اقدام را یک اقدام راهبردی، شجاعانه و تاریخی خواند.

وی افزود: این تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا، یکی از ریشه‌های اساسی افراط‌گرایی را هدف قرار می‌دهد و گنجاندن نام اخوان المسلمین در رده سازمان‌های تروریستی، توانایی این گروه را برای تأمین مالی و سازماندهی محدود خواهد کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً دستوری اجرایی را امضا کرد که آغازگر روند طبقه‌بندی برخی از شاخه‌های گروه اخوان المسلمین بویژه شاخه‌های لبنان، مصر و اردن به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی است به گونه‌ای که این اقدام راه را برای اعمال تحریم علیه شاخه‌های هدف هموار خواهد ساخت.

قرقاش تأکید کرد: موضع کشورش در قبال بحران سودان بر پایه حمایت از آتش‌بس بشردوستانه بدون قید و شرط و حرکت به سوی انتقال قدرت به حاکمیت مدنی استوار است.

وی گفت: منفعت امارات در حفظ وحدت و ثبات سودان و محدود کردن نفوذ گروه‌هایی نظیر اخوان المسلمین است.

    • NP IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      12 1
      پاسخ
      انور قرقاش رو حتی جنوبی ها در امارات میشناسن ایشون دروغ نمی گه و حقیقت واقعیت رو مطرح می کنه ، این گروه ها به احتمال زیاد توسط خود غرب یا دشمنان حمایت میشن اما به اسم امارات ابوظبی برای خراب کردن امارات و نقش داشتن امارات در سودان به احتمال زیاد سعی دارند کشورهای منطقه و افکار عمومی رو بر علیه امارات ابوظبی در ماجرای سودان نشان جلوه دهند البته باز نیاز به بررسی داره تا ماجرا بیشتر روشن بشه
    • NP IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      4 0
      پاسخ
      فقط الان یک مساله وجود داره که امارات ابوظبی هم قراردادهای نظامی راهبردی فکر کنم با غرب داشته و داره و می تونه به همین دلیل مورد سوء استفاده قرار گرفته باشه 🤔

