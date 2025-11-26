  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

دستگاه قضایی شایعه «قتل وکیل» در شهریار را تکذیب کرد

شهریار- رئیس دادگستری شهریار شایعه «قتل یک وکیل» مقابل ساختمان دادگستری این شهرستان را به‌طور کامل تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امامی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، شایعه «قتل یک وکیل» مقابل ساختمان دادگستری این شهرستان را به‌طور کامل تکذیب کرد.

امامی در ادامه با اشاره به انتشار برخی اخبار نادرست در فضای مجازی اظهار داشت: هیچ‌گونه قتلی در شهرستان شهریار رخ نداده و ادعای مطرح شده مبنی بر قتل یک وکیل در مقابل دادگستری شهریار از اساس کذب است.

وی افزود: موضوع به صورت دقیق و با همکاری ضابطان قضائی و پلیس تخصصی امنیت مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شد که این خبر فاقد هرگونه صحت و واقعیت بوده است.

رئیس دادگستری شهریار با بیان اینکه انتشار اخبار کذب موجب تشویش اذهان عمومی و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود، تصریح کرد: با عوامل انتشاردهنده این شایعه مطابق قانون برخورد خواهد شد.

امامی تأکید کرد: از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی انتظار می‌رود پیش از بازنشر هرگونه خبر، صحت آن را از منابع رسمی استعلام کنند تا زمینه‌ساز التهاب اجتماعی نشوند.

کد خبر 6669175

