به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان اظهار کرد: این جشنواره تنها یک رویداد هنری نیست، بلکه بخشی از هویت شهری و فرهنگی همدان است و مردم نسبت به آن احساس تعلق و مالکیت دارند؛ به همین دلیل هر سال با حضور و مشارکت پرشور خود فضای شهر را آکنده از نشاط و تعامل اجتماعی می‌کنند.

وی با اشاره به تأثیرگذاری سه دهه استمرار این رویداد، افزود: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نقش مهمی در ایجاد امید، پویایی و روحیه جمعی در میان خانواده‌ها دارد و موجب شده همدان به یکی از قطب‌های فرهنگی کشور در حوزه هنرهای نمایشی تبدیل شود.

فرماندار همدان با قدردانی از حمایت استاندار همدان، شهردار، اعضای شورای شهر و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: پشتیبانی مستمر مجموعه مدیران استان و همراهی دستگاه‌های فرهنگی سبب شد که این جشنواره در همدان ماندگار شود و هر سال با کیفیتی بالاتر برگزار گردد؛ همین استمرار، آن را به یک برند فرهنگی برای شهر تبدیل کرده است.

درویشی با اشاره به آمادگی استان برای میزبانی دوره پیش‌ِرو گفت: تلاش داریم امسال نیز با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، مشارکت بیشتر گروه‌های نمایشی و فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب، جشنواره‌ای بهتر و پربارتر از سال‌های گذشته برگزار کنیم تا هم خانواده‌ها و هم هنرمندان از آن بهره‌مند شوند.