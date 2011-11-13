مهمترین دستاورد جشنواره تئاتر کودک، ماندگاری آن در همدان است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی در جمع خبرنگاران ستاد جشنواره تئاتر کودک با بیان اینکه تفاهم نامه برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان برای پنج سال آینده به زودی با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا می شود، افزود: با این رخداد تئاتر کودک و نوجوان پایگاهی برای خود می یابد.

کرمی با اشاره به اینکه واگذاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به مدت پنج سال به همدان مقدمه ای برای برنامه ریزی منسجم این رویداد فرهنگی است، گفت: این امر منجر به شکوفایی تئاتر کودک و نوجوان و شکل گیری هویت فرهنگی شهر همدان می شود.

دبیر هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با بیان اینکه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان فقط یک جشنواره نیست، گفت: این جشنواره رویداد هویت بخشی است که با نام شهر برگزار کننده اش عجین می شود.

کرمی با بیان اینکه سطح کیفی آثار نمایشی ایران بالا است، افزود: باید به قابلیت تئاتر کودک و نوجوان اعتماد کرد و با برنامه ریزی های کوتاه مدت و دراز مدت و ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره، آن را گسترش داد.

وی با بیان اینکه برخلاف فیلم کودک و نوجوان، در حوزه تئاتر کودک و نوجوان روند جریان سازی اتفاق افتاده است، عنوان کرد: خانواده تئاتر کودک و نوجوان چراغ تئاتر کودک را روشن نگاه داشته اند که این تلاش منجر به برگزاری جشنواره ای در سطح بین المللی شده است.

دبیر هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اضافه کرد: برنامه ریزی در این راستا منجر به تولید مستمر و شکل گیری جریان قوی تئاتر کودک و نوجوان می شود.

وی گفت: باید از طریق برنامه ریزی های دراز مدت، زمینه ساخت سالن های نمایشی بیشتر طی پنج سال آینده در همدان فراهم شود تا جشنواره های آینده با حضور بیش از 60 گروه نمایشی و در مدت یک ماه برگزار شود.

کرمی با بیان اینکه مسئولان همدان نسبت به برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان پیگیر و ثابت قدم بودند، ادامه داد: برگزاری یک رویداد هنری در یک شهر اتفاق بزرگی است و نیاز به حمایت های مختلف و ایجاد ظرفیت دارد.

دبیر هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در ادامه با بیان اینکه هزینه های جشنواره از دو منبع استان همدان و وزارتخانه تامین شد و در این دوره از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان مشکل مالی وجود نداشت، گفت: حق الزحمه گروه های نمایشی پس از اجرا پرداخت می شود.

کرمی با ارائه گزارشی از گروه های شرکت کننده در هجدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و نحوه برگزاری آن گفت: 350 هنرمند و خانواده تئاتر کودک و نوجوان در بخش های مختلف داوری، انتخاب و گروه های نمایشی مشارکت کردند و بیش از 700 هنرمند در مرحله اول متقاضی شرکت در جشنواره بودند.

وی با اعلام اینکه در این دوره جشنواره شش عنوان کتاب تئاتر کودک و نوجوان رونمایی شد، عنوان کرد: در جشنواره امسال مشکلی در مورد سالن ها وجود نداشت و ظرفیت سالن های نمایش و تعداد اجراهای جشنواره 30 درصد افزایش یافت.