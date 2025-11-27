به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رضایی، گفت: طرح تشدید برخورد با خودروهایی که اقدام به تغییر غیرمجاز در وضعیت ظاهری و فنی خود کرده‌اند و موجب ایجاد آلودگی صوتی در سطح شهر می‌شوند آغاز شده است.

وی با اشاره به افزایش شکایات مردمی در خصوص مزاحمت‌های صوتی ناشی از خودروهای شخصی افزود: برخی رانندگان با تغییر در سیستم اگزوز، نصب بوق‌های غیرمجاز و ایجاد صدای ناهنجار، آرامش شهروندان را سلب کرده‌اند که این موضوع به هیچ عنوان قابل اغماض نیست.

رضایی، ادامه داد: تغییر در وضعیت ظاهری خودروها از جمله نصب بوق‌های غیر مجاز، تغییر در وضعیت اگزوز، و نصب تجهیزات غیرمتعارف، علاوه بر تخلف قانونی، تهدیدی برای ایمنی ترافیکی محسوب می‌شود و پلیس راهور با اینگونه تخلفات برخورد قاطع خواهد شد.

رئیس پلیس راهور کرمان همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده چنین مواردی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ گزارش دهند.