  1. استانها
  2. کرمان
۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۸

رئیس پلیس راهور کرمان: آلودگی صوتی را برنمی‌تابیم و مماشات نمی‌کنیم

رئیس پلیس راهور کرمان: آلودگی صوتی را برنمی‌تابیم و مماشات نمی‌کنیم

کرمان- رئیس پلیس راهور کرمان گفت: برخی رانندگان با تغییر در سیستم اگزوز، نصب بوق‌های غیرمجاز و ایجاد صدای ناهنجار، آرامش شهروندان را برهم می‌زنند که برخورد قانونی با آنها انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رضایی، گفت: طرح تشدید برخورد با خودروهایی که اقدام به تغییر غیرمجاز در وضعیت ظاهری و فنی خود کرده‌اند و موجب ایجاد آلودگی صوتی در سطح شهر می‌شوند آغاز شده است.

وی با اشاره به افزایش شکایات مردمی در خصوص مزاحمت‌های صوتی ناشی از خودروهای شخصی افزود: برخی رانندگان با تغییر در سیستم اگزوز، نصب بوق‌های غیرمجاز و ایجاد صدای ناهنجار، آرامش شهروندان را سلب کرده‌اند که این موضوع به هیچ عنوان قابل اغماض نیست.

رضایی، ادامه داد: تغییر در وضعیت ظاهری خودروها از جمله نصب بوق‌های غیر مجاز، تغییر در وضعیت اگزوز، و نصب تجهیزات غیرمتعارف، علاوه بر تخلف قانونی، تهدیدی برای ایمنی ترافیکی محسوب می‌شود و پلیس راهور با اینگونه تخلفات برخورد قاطع خواهد شد.

رئیس پلیس راهور کرمان همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده چنین مواردی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ گزارش دهند.

کد خبر 6670462

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها