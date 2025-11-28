محمدی پور: امسال ۴۰ خانه ورزش روستایی در استان زنجان تجهیز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام محمدی پور در همایش پیاده‌روی خانوادگی روستایی استان در روستای قلعه حسینه با بیان اینکه ورزش همگانی در روستاها بیش از گذشته توسعه می‌یابد، گفت: گسترش این نوع فعالیت‌ها و ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت مردم در ورزش‌های گروهی و خانوادگی در سطح روستاها بیش از گذشته ضرورت دارد.

وی افزود: همایش پیاده‌روی خانوادگی در روستای قلعه حسینه نمونه‌ای از برنامه‌های موفق است که در راستای توسعه ورزش در مناطق روستایی و ارتقای سطح سلامتی و نشاط عمومی برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان ادامه داد: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی، به ویژه در روستاها و همچنین ارتقا آگاهی نسبت به اهمیت ورزش و فعالیت‌های بدنی در زندگی روزمره و با عنوان ورزش در آبادی برگزار شده است.

محمدی پور تجهیز ۴۰ خانه ورزش روستایی استان در سال جاری را یادآور شد و گفت: این خانه‌های ورزش روستایی با توجه به آمایش سرزمینی به تناسب ظرفیت و استعداد جوانان روستایی با اقلام ورزشی پرکاربرد و اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال تجهیز شد.

وی افزود: این اقدام گامی در جهت ارتقای ورزش در روستاهاست تا امکانات ورزشی برای روستاییان و بهبود سلامت و افزایش فعالیت‌های بدنی در دسترس قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت:: ایجاد خانه‌های ورزش روستایی یکی از مهم‌ترین طرح‌ها در راستای توسعه و ترویج فعالیت‌های ورزشی در مناطق روستایی به شمار می‌روند که با هدف فراهم کردن شرایط برای ورزش و تفریحات سالم در روستاها تأسیس می‌شوند و نقش بسزایی در ارتقای سطح سلامت جسمانی، اجتماعی و روانی روستاییان دارند.