پرواز بالگردهای اسرائیلی بر فراز بیت جن؛ شمار کشته ها به ۱۳ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، الاخباریه سوریه گزارش داد که بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی بر فراز شهرک بیت جن در ریف دمشق در حال پرواز هستند.

این رسانه سوری همچنین ازورود دو تانک و چهار خودرو نظامی اسرائیلی به حومه شهرک بیت جن در حومه دمشق خبر دادند.

همزمان سازمان امداد و نجات سوریه اعلام کرد که نیروهای امدادی همچنان نمی‌توانند وارد منطقه بیت ‌جن برای کمک رسانی به مجروحان شوند.

این سازمان بیان کرد: اشغالگران همچنان هرگونه حرکت در ورودی‌های این منطقه را هدف قرار داده و این شرایط دسترسی گروه‌های امدادی به این منطقه را غیر ممکن نموده که تهدید کننده زندگی غیرنظامیان است.

خبرنگار الاخباریه سوریه از کشته شدن ۱۳ نفر و زخمی شدن ۲۵ نفر بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به شهرک بیت جن خبر داد.

ساعات اولیه بامداد جمعه گروهی از نظامیان اسرائیلی وارد شهر بیت جن شدند.

این بار برخلاف دفعات قبل ، تجاوز اسرائیلی مورد مقاومت جوانان شهر قرار گرفت و با غافلگیری اسرائیلی ها ۶ نفر از نظامیان به شدت زخمی شدند که آثار خون آنها در خیابان پیداست.

اسرائیلی در حین فرار خودروهای نظامی را رها کردند که بعدها با حمله هوایی آن را منهدم کردند.