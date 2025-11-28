بحران در ارتش اشغالگر؛ افزایش شدید بودجه نظامی از سوی نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اوج بحران نظامی، افزایش بودجه نظامی را تصویب کرد.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی، طرحی را برای افزایش تخصیص ۳۵۰ میلیارد شیکل به بودجه نظامی این رژیم در یک دوره ۱۰ ساله را به تصویب رساند.
این میزان تقریباً معادل افزایش ۷۰ درصدی حجم بودجه نظامی در مقایسه با قبل از ۷ اکتبر است.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که ارتش اسرائیل بر اساس گزارشی دیگر از سوی روزنامه «هاآرتص»، در مرحلهای حساس با کاهش آشکار نیرو و منابع مالی خود مواجه شده است، بهویژه در حالی که احتمال آمادگی آن برای دورهای جدید درگیری فرسایشی در جبهههای متعدد میرود.
مهمترین چالش پیشروی ارتش، همانطور که هاآرتص اشاره کرده، کاهش تعداد نیروهای شاغل در درجههای حرفهای است؛ به طوری که حدود ۶۰۰ افسر درخواست بازنشستگی زودهنگام کردهاند که این امر شاخصی از وضعیت گستردهتر در یگانها و تشکیلات متأثر از تحولات اخیر جنگ است.
علاوه بر این، مدیریت امور کارکنان از کمبود حدود ۱۲ هزار سرباز رزمی خبر داده است؛ کمبودی که با تداوم قوانین معافیت نظامی برای یهودیان «حریدی » احتمال افزایش آن وجود دارد. همچنین به نیروهای ذخیره اطلاع داده شده که احتمال فراخوان آنها در طول سال آینده ممکن است تا حدود ۷۰ روز افزایش یابد.
