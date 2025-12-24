  1. استانها
  2. فارس
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

غلامی: صیانت از حقوق بیت‌المال اولویت دیوان محاسبات فارس است

غلامی: صیانت از حقوق بیت‌المال اولویت دیوان محاسبات فارس است

شیراز-مدیرکل دیوان محاسبات فارس با تاکید بر نظارت مستمر و دقیق این مجموعه بر دستگاه‌های اجرایی و ضرورت تعامل سازنده با مدیران دستگاه‌ها گفت: این اقدامات برای صیانت از بیت‌المال ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غلامی صبح چهارشنبه در دیدار با ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، بر نظارت مستمر و دقیق دیوان بر دستگاه‌های اجرایی و ضرورت تعامل سازنده با مدیران دستگاه‌ها برای صیانت از بیت‌المال تأکید کرد.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس همچنین همکاری نزدیک با نمایندگان مجلس را عاملی مهم در ارتقای سلامت اداری و افزایش کارآمدی نظام مالی کشور دانست.

عزیزی نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه دیوان محاسبات در نظام نظارتی کشور، بر اهمیت همکاری و هماهنگی بیشتر میان دیوان و نمایندگان مجلس تأکید نمود و خواستار استمرار این تعامل برای پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم شد.

کد خبر 6700612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها