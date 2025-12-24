به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غلامی صبح چهارشنبه در دیدار با ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، بر نظارت مستمر و دقیق دیوان بر دستگاه‌های اجرایی و ضرورت تعامل سازنده با مدیران دستگاه‌ها برای صیانت از بیت‌المال تأکید کرد.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس همچنین همکاری نزدیک با نمایندگان مجلس را عاملی مهم در ارتقای سلامت اداری و افزایش کارآمدی نظام مالی کشور دانست.

عزیزی نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه دیوان محاسبات در نظام نظارتی کشور، بر اهمیت همکاری و هماهنگی بیشتر میان دیوان و نمایندگان مجلس تأکید نمود و خواستار استمرار این تعامل برای پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم شد.